Pınar Gültekin cinayeti davası! Pınar Gültekin kimdir, olayı nedir? Pınar Gültekin'i kim öldürdü, ne zaman öldürdü?

Cinayete kurban giden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi'nde eğitim görmekte olan Pınar Gültekin kimdir? Pınar Gültekin cinayeti nedir? Pınar Gültekin olayı nerede, ne zaman yaşandı? Pınar Gültekin'i kim öldürdü, ne zaman öldürdü?

Türkiye'yi derinden sarsan konulardan biri olan Pınar Gültekin hakkında Pınar Gültekin kimdir, olayı nedir? Pınar Gültekin'i kim öldürdü, ne zaman öldürdü? sorularının yanıtları merak ediliyor.

PINAR GÜLTEKİN KİMDİR?

16 Temmuz günü kardeşi Sibel Gültekin'le telefonla görüştükten sonra yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden Menteşe ilçesindeki AVM'ye gitmek üzere ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Kız kardeşi Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu ve sosyal medyadan yardım isteyerek Gültekin'in bulunmasını istedi. Katil zanlısı evli ve bir çocuk babası olan 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı'nın ifadesine göre Avcı, Gültekin'e şiddet uygulayarak onu bayıltıktan sonra boğarak cinayeti işledi.

Zanlı Gültekin ile ilişkilerinin olduğunu ve kendisini terk etmesi üzerine yaşanan tartışma sonucu cinayeti işlediğini iddia etti. Gültekin'in ailesine göre ise zanlı ile Gültekin arasında bir ilişki olmayıp, zanlı Gültekin ile bir barda tanıştıktan sonra kendisini ısrarlı takip etmeye ve ona mesaj yollamaya başlamıştı. Gültekin'in babasının iddiasına göre zanlı kızı kendisini sosyal medyada engelleyince çok sinirlenerek cinayeti işlemişti.

Yine Avcı'nın ifadelerinden ve incelemelerden edinen bilgiye göre Avcı, Gültekin'i öldürdükten sonra, aynı gün; benzin istasyonundan bir şişe benzin almış ve Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bedeni çöp varilinde yakıp, üzerine beton dökerek cinayet izini silmeye çalışmıştır. Avcı sorgudaki ifadesinde "neden öldürdün?" sorusuna "bir anlık öfke ile öldürdüm" şeklinde cevap verdi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise zanlının suç ortakları bulunduğu ve cinayetin önceden ayrıntılı şekilde tasarlandığı yönündeki şüphelerini savcıya ilettiklerini belirtti

PINAR GÜLTEKİN OLAYI NEREDE, NE ZAMAN YAŞANDI?

Pınar Gültekin, 1993 doğumlu ve öğrencidir. Muğla'nın Ula ilçesinde, 16 Temmuz 2020 günü kaybolan ve Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra, 21 Temmuz 2020 günü Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesedi bulundu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ DAVASINDA SON GELİŞMELER

HaberTürk'ün haberine göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Temmuz 2021'de Pınar Gültekin cinayetinde dikkat çeken bir karara imza atmıştı. Buna göre, olay yerinde bulunan bir varil içerisinde ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan Orhan ve anne Ayten Avcı'nın DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtilmişti. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

KARAR BOZULMUŞTU

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve Şükrü Gökan Orhan'ın suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan haklarında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar da bozulmuştu.

AYRI AYRI CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Başsavcılık, Pınar Gültekin cinayetinde şüpheliler Eda Avcı, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme olayı sonrasındaki bir zaman diliminde birlikte olay mahalline gidip suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek; ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

REZAN EPÖZDEMİR: ADALETİN TECELLİSİ İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Karar sonrasında konuşan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Başından beri sürecin içerisinde başkaca faillerin de olduğunu iddia ediyorduk. Bütün hukuki yollara başvurduk ve bu iddianameyle yargılama önemli ölçüde genişledi. Bundan sonra da hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.