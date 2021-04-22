Pınar Deniz ailesinin koronavirüse yakalandığı günleri anlattı: O çaresizliği hiç unutmam
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Pınar Deniz ailesinin koronavirüse yakalandığı günleri anlattı: O çaresizliği hiç unutmam

Pınar Deniz ailesinin koronavirüse yakalandığı günleri anlattı: O çaresizliği hiç unutmam
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yeni filmi "Aşkın Kıyameti" için sete çıkan Pınar Deniz, bir dergi için hayatının dönüm noktalarını anlattı. İlk dizisi "Vatanım Sensin"in kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyen güzel oyuncu, tüm ailesinin korona nedeniyle hastanede yattığı dönemi ise "Evde yaşadığımız çaresizliği de hiç unutmayacağım. Hayata baktığım yeri güçlendirdi ve ne kadar 'an'dan ibaret olduğumuzu daha iyi anladım." sözleriyle ifade etti.

Başrolünü üstlendiği "Aşkın Kıyameti" adlı filmin çekimlerine başlayan Pınar Deniz, Alem dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

"YAŞADIĞIMIZ ÇARESİZLİĞİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Güzel oyuncu, dergiye verdiği röportajda hayatındaki üç dönüm noktasını şu sözlerle anlattı: "Lise 3'te felsefeyle tanıştım. Hayata bakış açımın değiştiği, büyüdüğümü hissettiğim ilk yıldı. 'Vatanım Sensin' dizisinde oynamak hem kariyer hem mental anlamda dönüm noktamdı. Tüm ailemin COVID-19 yüzünden hastanede yatmasını ve bizim evde yaşadığımız çaresizliği de hiç unutmayacağım. Hayata baktığım yeri güçlendirdi ve ne kadar 'an'dan ibaret olduğumuzu daha iyi anladım."

Pınar Deniz ailesinin koronavirüse yakalandığı günleri anlattı: O çaresizliği unutmam

"AFRİKA'YA GİTMEK İSTİYORUM"

Hakkında merak edilenleri anlatan Pınar Deniz, seyahat etmeyi çok sevdiğini belirterek "Ben kendime 'köksüzüm' derim. İçimde hep bir gitmek duygusu var. Yurt dışına gitmeyi çok özledim. Bir an önce bu günleri atlatıp özgürce uçalım istiyorum" dedi.

Pınar Deniz ailesinin koronavirüse yakalandığı günleri anlattı: O çaresizliği unutmam

Oyuncu, gelecek planları sorulduğunda ise şöyle konuştu: "Bilmiyorum. Artık geleceğe dair büyük cümleler kurmuyorum. Yoldayım ve karşıma çıkanı olduğu gibi kabul ettiğimde beni şaşırtacak ya da öğreneceğim çok fazla şey oluyor zaten. Spesifik olarak Afrika'ya gitmek çok istiyorum. Dünyanın her yerinde belli dönemlerde yaşayıp orada kendimi yerel halktan biri gibi hissetmek istiyorum."

Kaynak: Hürriyet

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