Pınar Altuğ eşiyle fotoğrafını paylaştı, ilk yorumlardan biri kayınvalidesinden geldi
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Pınar Altuğ eşiyle fotoğrafını paylaştı, ilk yorumlardan biri kayınvalidesinden geldi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan ile bir tekne pozunu paylaştı. Çiftin fotoğrafına sessiz kalamayan kayınvalide Nurdan Beykont'dan da yorum gecikmedi.

Çocuklar Duymasın'daki Meltem rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, şimdilerde ailesiyle tatil yapıyor. Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncu, kendisinden 8 yaş küçük olan eşi Yağmur Atacan ile de bir pozunu paylaştı.

KAYINVALİDEDEN YORUM GELDİ

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Altuğ, eşiyle tekne pozunu paylaştı. Oyuncu, paylaşımına da "Çok kalp" notunu yazdı. Atacan çiftinin mutluluk pozu kısa sürede binlerce beğeni alırken kayınvalideden de yorum gecikmedi.

Pınar Altuğ eşiyle fotoğrafını paylaştı, ilk yorumlardan biri kayınvalidesinden geldi

Çiftin fotoğrafına yorum yapan Nurdan Beykont, Altuğ'un "Çok kalp" notu için "Ben de ben de" yazdı.

Pınar Altuğ eşiyle fotoğrafını paylaştı, ilk yorumlardan biri kayınvalidesinden geldi
Pınar Altuğ eşiyle fotoğrafını paylaştı, ilk yorumlardan biri kayınvalidesinden geldi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Pınar Altuğ eşiyle fotoğrafını paylaştı, ilk yorumlardan biri kayınvalidesinden geldi - Haberler Magazin
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