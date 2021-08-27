Pınar Altuğ eşiyle fotoğrafını paylaştı, ilk yorumlardan biri kayınvalidesinden geldi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan ile bir tekne pozunu paylaştı. Çiftin fotoğrafına sessiz kalamayan kayınvalide Nurdan Beykont'dan da yorum gecikmedi.

Çocuklar Duymasın'daki Meltem rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, şimdilerde ailesiyle tatil yapıyor. Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncu, kendisinden 8 yaş küçük olan eşi Yağmur Atacan ile de bir pozunu paylaştı.

KAYINVALİDEDEN YORUM GELDİ

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Altuğ, eşiyle tekne pozunu paylaştı. Oyuncu, paylaşımına da "Çok kalp" notunu yazdı. Atacan çiftinin mutluluk pozu kısa sürede binlerce beğeni alırken kayınvalideden de yorum gecikmedi.

Çiftin fotoğrafına yorum yapan Nurdan Beykont, Altuğ'un "Çok kalp" notu için "Ben de ben de" yazdı.