Pierre Cardin kimdir? Pierre Cardin kaç yaşında, neden öldü? Pierre Cardin hayatı ve biyografisi!

Dünyaca ünlü modacı Pierre Cardin'in hayatını kaybetmesi sonrası gündeme gelen isimler biri oldu. Pierre Cardin hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Pierre Cardin kimdir? Pierre Cardin öldü mü? Pierre Cardin kaç yaşında, neden öldü?

Pierre Cardin, geçmişten günümüze moda hakkında birçok ayrıntının temellerini atan başarılı bir modacıdır. Pierre Cardin hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

PIERRE CARDIN KİMDİR?

Pierre Cardin, 2 Temmuz 1922, Sant'Andrea di Barbarana, Treviso ilinde dünyaya geldi aslen İtalyan asıllı Fransız modacıdır.

Giyim ve mimariye olan ilgisi çocuk yaşta başlayan Pierre Cardin, 1936 yılında bir terzinin yanında dikiş öğrenmeye başladı. II. Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak Kızılhaç'ta çalışan Cardin, ailesinin 1945 yılında Paris'e taşınması ile birlikte, dönemin ünlü modacıları Jeanne Paquin, Christian Bernard ve Elsa Schiaparelli ile çalışma olanağı buldu. 1947- 1950 yılları arasında Christian Dior'un yanında mesleğini geliştiren modacı, 1950 yılında başlayan haute couture akımını, kendi adına açtığı Maison De Couture mağazasında geliştirdi. 1957'de erkek giyimine yönelik ilk satış yeri "Eve" (Havva) açtı.

1959 yılındaki Japonya seyahatinin ardından ilk hazır giyim koleksiyonunu ortaya çıkardı. 1963'te dar, vücudu saran giysi türü tayt'ın dünyaya yaygınlaşmasında rol oynadı. 1971'de Paris'te "Espace Cardin" mağazasını hizmete soktu. Beatles grubu, heykeltıraşlar, oyuncular gibi birçok sanatçı topluluğuna, özgün tasarımlar sundu. 1980 yılında New York' ta "Metropolitan Saat Müzesi" nde Retrospestive sergisini açarak 30 yıllık çalışmalarını sergiledi. Çin Halk Cumhuriyeti'nden Macaristan'a, İngiltere'den Sovyetler Birliği'ne kadar dünyanın birçok yerine adı ve çalışmaları yayılan Cardin, sadece giyimle sınırlı kalmayıp, mücevher, parfüm, restoran zinciri, kırtasiye gibi alanlarda da moda yaratmayı sürdürdü.

Sosyal içerikli çalışmalarını ön planda tutan ünlü modacı, Vietnam Savaşı, Çernobil kazası gibi önemli olaylara dikkat çekmeyi başararak kamuoyunun ilgisini topladı. Maxim Restoranlarından sonra Maxim Oteller zincirine el attı. Moda dünyasının öncüsü haline gelen Pierre Cardin, kendisinden önce hiçbir modacının cesaret edemediği konulara girerek kendini kanıtladı, uniseks kavramını yerleşikleştirdi. Sadizm'in babası Marquis de Sade'ın kalesi Lacoste'u onararak, günümüzde tiyatro etkinliklerinin yapılabildiği bir sahne haline getirdi. Avant-garde tarzına geometrik dizaynlar getirmekle de bilinen Cardin, 1991 yılında UNESCO kültür elçiliğine seçildi.

PIERRE CARDIN NEDEN ÖLDÜ?

Moda dünyasının duayen isimlerinin başında gelen Pierre Cardin, 98 yaşında hayatını kaybetti. Fransız moda devi Pierre Cardin'in ölümünü açıklayan ailesi, acı haber hakkında detaylı bir açıklama yapmadı.

PIERRE CARDIN NASIL DEV MARKA OLDU?

1950 yılında Fransa'da Mösyö Pierre Cardin tarafından temelleri atılan marka, ilkleri ve sıra dışı tasarımları ile dünya modasına yön vererek tüm zamanların en büyük moda imparatorluklarından biri olmuştur. Özellikle uzay araştırmalarının yoğunlaştığı 60'lı yıllarda dönemin coşkusunu koleksiyonlarına "Space Age" temasıyla yansıtan Pierre Cardin, modada avant-garde ve fütüristik akımın ilk temsilcilerindendir. Bu gün hala gardroplarda yerini koruyan tayt, vatka ve maksi paltoyu hazır giyime armağan eden Pierre Cardin, otoriterlerce yeryüzünün en iyi bilinen beş Fransız moda tasarımcısından biri olarak kabul edilmektedir.

1980'lerden sonra Amerika'dan Çin'e, İngiltere'den Sovyetler Birliği'ne kadar dünyanın birçok yerinde butikleri açılan Pierre Cardin, sadece giyimle sınırlı kalmayıp, mücevher, parfüm, mobilya, aksesuar gibi alanlarda da tasarım markası olarak bilinirliğini arttırmıştır.

Yıl 1993; Pierre Cardin, Aydınlı Grup'la Türkiye'de yer aldı.