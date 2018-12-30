Pidecilik Kursuna Kadın Kursiyer İlgisi

SAMSUN'da 'Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor' projesi kapsamında, 2016 yılında açılan pidecilik kursuna katılan kadın kursiyer sayısı 2 yılda 4 kat arttı. Kursa, 2016'da 3 olan kadın katılım sayısı bu yıl 12'ye ulaşırken, kadınlar erkek kursiyerle birlikte pide yapmayı öğreniyor. Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı İsmail Balcı, kentte 2 bini aşkın pide salonu olduğunu hatırlatarak, "Bir söz var, 'Elinin hamuruyla erkek işine karışma' diye demek ki hamur işi kadın işi. Biz bunu göstermiş olduk. Samsun'da yakında pide salonu işleten fırınlarda, pide ustası olarak artık kadınları sıkça göreceksiniz" dedi.

Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası tarafından 2016 yılında 'Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor' (MEMGE) projesi başlatıldı. Proje kapsamında aşçılık, pastacılık, pidecilik ve servis elemanları kursları açıldı. İlk yıl yapılan pidecilik kursuna 12 erkek, 3 kadın kursiyer katıldı. Kurs sonunda 3 kadın belgelerini alarak Samsun'un ilk kadın pide ustaları oldu. Ardından düzenlenen pide kurslarına katılmayı talep eden kadın sayısı artış gösterdi. Bir sonraki yıl, 6 kadın kursa katılırken, şu an devam eden 3'üncü kursta ise 12 kadın ve 5 erkek kursiyer, pide yapmayı öğreniyor. Kadınlar, pide ustası olabilmek için kursa yoğun talep de gösteriyor.

'ERKEKLER KADAR İDDİALILAR'

Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı İsmail Balcı, kentte lokantalarda, otellerde, pide salonlarında 2 binin üzerinde pide fırını bulunduğunu belirterek "Samsun'da yakın gelecekte pide salonu işleten fırınlarda pide ustası olarak kadınları sıkça göreceksiniz. Kadınlarımızın elinden leziz Samsun pidesi yiyeceğiz, onlara güvenimiz tam. Kadın pidecilerimiz de en az erkekler kadar iddialı ve başarılı. Kadınlar, bu işi yapabileceklerini gördüler. Bir söz var, 'Elinin hamuruyla erkek işine karışma' diye demek ki hamur işi kadın işi demek. Biz bunu göstermiş olduk. Yaradılışları gereği kadınların hamura elleri yatkındır, daha titiz ve hassastırlar" dedi.

'SÜREKLİ PERSONEL İHTİYACI VAR'

Bölgede özellikle hafta sonları pide yeme geleneği olduğunu kaydeden Balcı, mesleğin altın değerinde olduğunu söyledi. Balcı, "Karadeniz Bölgesi'nde hafta sonu mutlaka pide yenir. Her mahallede birkaç pide salonu var. Kentimizde sürekli personel ihtiyacının olduğu bir iş alanı pidecilik. Samsun pidesi meşhur olduğu için il dışından hatta yurt dışından bile pide ustası istihdamı için bize talepte bulunuluyor. Bu meslek altın değerinde. Kadın kursiyerlerin bu mesleği öğrenmelerine büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

'KENDİ PİDE SALONUMU AÇMAK İSTİYORUM'

Daha önce bir firmada müşteri temsilcisi olarak çalışan, ardından pide ustası olabilmek için eğitim alan kursiyer Nurgül Yamanoğlu (24) da "İşsiz kalınca iş ilanlarına bakıyordum özellikle pide ustası sıkça aranıyordu. Hamur işi yapmayı da seviyorum. Bu kursu duyunca hemen kayıt yaptırdım. Şimdi pide yapmayı öğreniyorum. İnşallah kendi pide salonumu açmak istiyorum" ifadesinde bulundu.

'HAMUR İŞİ KADINLARIN İŞİ'

Kursiyerlerden Burçin Kesimoğlu (19) ise "Pidecilik kursundan arkadaşım sayesinde haberim oldu. Sonra sosyal medya üzerinden araştırma yapıp pide yapımının zor mu kolay mı olduğunu anlama çalıştım. Önü çok açık bir meslek. Hamur işi zaten kadınların işi. Bence bu alanda erkeklerden çok kadınların daha fazla ön planda olması gerekiyor. Pide yapımı biraz zor ama öğrendikten sonra kolay geliyor insana" dedi.

FOTORAFLI - Samsun

Kaynak: DHA