Photoshop'u abartan Merve Boluğur, sosyal medyanın diline düştü

Yaptığı açıklama ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından daima söz ettiren Merve Boluğur, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

3,6 milyon takipçisi olan Instagram hesabından siyah kombiniyle fotoğrafını yayınlayan 34 yaşındaki Boluğur, yüzüne uyguladığı Photoshop yüzünden sosyal medyada dalga konusu oldu.

"BU KİM?"

Boluğur'un çok sayıda beğeni alan pozuna, "Efekt can çekişiyor şu an", "Bu kim?", "Shop sana olmamış Mervo'ş" gibi yorumlar yapıldı.

İşte Merve Boluğur'un Photoshoplu pozu;

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