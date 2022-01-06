Phasmophobia hayaletle konuşma komutları

Phasmophobia, İngiliz bağımsız oyun stüdyosu Kinetic Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir araştırmacı korku oyunudur. Oyun, Eylül 2020'de sanal gerçeklik desteğiyle Microsoft Windows için Steam üzerinden erken erişime sunuldu.

Phasmophobia'da hayaletin türünü tanımlayabilmeniz için hayaleti aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Hayaleti aktif hale getirebilmek için ise sorular sormanız gerekmektedir. Hayalete Spirit Box ve Ouija Board ile belirli komutlarla sorular sorabilirsiniz.

Ayrıca bir hayaletin adını söylemek onu çok kızdıracaktır, bu yüzden sadece ürkütücü yüzünü gerçekten görmek istediğiniz zaman hayalete adıyla seslenin.

PHASMOPHOBIA HAYALETLE KONUŞMA KOMUTLARI

GENEL SORULAR

What do you want? - Ne istiyorsun?

Why are you here? - Neden buradasın?

Do you want to hurt us? - Bize zarar vermek mi istiyorsun?

Are you angry? - Kızgın mısın?

Do you want us here? - Bizi burada istiyor musun?

Shall we leave? - Burayı terk etmeli miyiz?

Should we leave? - Burayı terk edelim mi?

Do you want us to leave? - Burayı terk etmemizi istiyor musun?

What should we do? - Ne yapmalıyız?

Can we help? - Yardım edebilir miyiz?

Are you friendly? - Dost canlı mısın?

What are you? - Nesin sen?

Are you close? - Yakında mısın?

Can you show yourself? - Kendini gösterir misin?

Give us a sign. - Bize bir işaret ver.

Let us know you are here. - Burada olduğunu bize bildir.

Show yourself. - Kendini göster.

Can you talk? - Konuşabilir misin?

Speak to us. - Bizimle konuş.

Are you here? - Burada mısın?

Are you with us? - Bizimle misin?

Anybody with us? - Bizimle olan biri var mı?

Is anyone here? - Burada biri var mı?

Anybody in the room? - Odada biri var mı?

Anybody here? - Burada biri var mı?

Is there a spirit here? - Burada bir ruh var mı?

Is there a Ghost here? - Burada bir hayalet var mı?

Are you a girl? - Kız mısın?

Are you a boy? - Erkek misin?

Who are you? - Kimsin?

Who is this? - Kim bu?

Who are we talking to? - Kiminle konuşuyoruz?

Who am I talking to? - Kiminle konuşuyorum?

Hello? - Merhaba?

What is your name? - Adın ne?

Can you give me your name? - Bana adını söyler misin?

How old are you? - Yaşın kaç?

How young are you? - Ne kadar gençsin?

What is your age? - Yaşın nedir?

When were you born? - Ne zaman doğdun?

Are you a child? - Çocuk musun?

Are you old? - Yaşlı mısın?

Are you young? - Genç misin?

What is your location? - Tam yerin nerede?

What is your gender? - Cinsiyetin nedir?

SPIRIT BOX SORULARI

Can you speak? - Konuşabilir misin?

Can you speak to us? - Bizimle konuşabilir misin?

Make a noise. - Bir gürültü yap

Open a door. - Kapıyı aç

Open this door. - Bu kapıyı aç

Turn on the light. - Işığı aç

Turn off the light. - Işığı kapat

Are there any ghosts? - Orada herhangi bir hayalet var mı?

Give us a sign. - Bize bir işaret ver.

Show us. - Kendini bize göster

Let us know you are here. - Burada olduğunu bize bildir

Do something. - Bir şey yap

Is there anyone with me? - Burada benimle biri var mı?

Scream. - Çığlık

Can we speak? - Konuşabilir miyiz?

Would like to speak to you. - Seninle konuşmak isterim

Is there anyone here? - Burada herhangi biri var mı?

May I ask you? - Sana soru sorabilir miyim?

Would you like to talk? - Konuşmak ister misin?

Are you the only one here? - Buradaki tek kişi sen misin?

Are you waiting? - Bekliyor musun?

Is there anything I can do? - Yapabileceğim bir şey varmı?

Do you know who we are? - Kim olduğumuzu biliyor musun?

Are you happy? - Mutlu musun?

Are you here all the time? - Her zaman burada mısın?

Are you male or female? - Kadın ya da erkek misin?

Do you want us to leave? - Burayı terk etmemizi istiyor musun?

Can you make a sound? - Bir ses çıkarabilir misin?

Show us your presence. - Bize varlığını göster

Knock something. - Bir şeye vur

Make a sound. - Ses yap

Throw something. - Bir şeyi fırlat

Talk to me. - Konuş benimle

Talk to us. - Bizimle konuş

We are friends. - Biz dostuz

Is this you're home? - Burası senin evin mi?

OUIJA BOARD SORULARI

Who did you kill? - Seni kim öldürdü?

Who is your victim? - Kurbanın kim?

What is the name of the person you killed? - Seni öldüren kişinin adı ne?

What is the name of the person you murdered? - Öldürdüğün kişinin adı ne?

What is your victim? - Kurbanın ne?

Did you murder? - Öldürdün mü?

Who did you murder? - Kimi öldürdün?

Who died? - Kim öldü?

How old are you? - Kaç yaşındasın?

What is your age? - Yaşın ne?

Are you old? - Yaşlı mısın?

Are you young? - Genç misin?

How long have you been dead? - Ne zamandan beri ölüsün?

How many years ago did you die? - Ne kadar zaman önce öldün?

How long have you been here? - Ne kadar uzun zamandan beri buradasın?

How long ago did you die? Ne kadar zaman önce öldün?

When did you die? - Ne zaman öldün?

How many are in this room? - Bu odada kaç kişi var?

How many people are in this room? - Bu odada kaç insan var?

How many people are in here? - Burada kaç kişi var?

How many ghosts are in this room? - Bu odada kaç tane hayalet var?

How many ghosts are in here? - Burada kaç tane hayalet var?

Are you alone? -Yalnız mısın?

Are we alone? - Yalnız mıyız?

Who is here? - Buradaki kim?

Who is in this room? - Bu odadaki kim?

Where are you? - Neredesin?

What is your favorite room? - Favori odan hangisi?

Where is your room? - Odan nerede?

What is your room? - Odan ne?

Are you here? - Burada mısın?

Are you close? - Yakında mısın?

Are you near? - Yakın mısın?

Are you around? - Etrafta mısın?

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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