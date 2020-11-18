Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu Alman BioNTech ile ABD merkezli Pfizer'in bulduğu korona aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı. Aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, aşının tüm yaş ve etnik gruplarda istikrarlı sonuçlar verdiği ve hiçbir önemli yan etkiye neden olmadığı bildirildi. Aşının daha önce %90 olumlu etki yaptığı belirtilirken; korona nedeniyle yüksek risk altında bulunan 65 yaş üstünde etkinliğinin yüzde 94 olduğu aktarıldı.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ACİL KULLANIM ONAYI VERİLECEK

Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından aşıya birkaç gün içinde acil kullanım onayı vereceği belirtildi.

BU YIL 50 MİLYON DOZ AŞI ÜRETİMİ BEKLENİYOR

Koronavirüs aşısının etkinliğinin yaş, ırk ve etnik kökenlere genel olarak uyumlu olduğu açıklandı. Yan etkilerinin genellikle ılımlı olduğunu ve hızla ortadan kalktığı bildirildi. Şirketten bu yıl 50 milyon, gelecek yıl ise 1.3 milyar doz aşı üretimi bekleniyor.