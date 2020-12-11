Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü
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Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü

11.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:35

ABD'li firma Pfizer ve Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, deneklerde görülen yüz felcine tam olarak neyin sebep olduğunun bilinmediğini belirtti.

ABD'li firma Pfizer ile Alman BioNTech ortalığında geliştirilen ve Faz - 3 çalışmaları kapsamında insan denemelerine devam edilen koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldüğü iddia edildi.

Tüm dünyanın umudu olan aşı konusunda bilim insanları tarafından çalışmalara devam edilirken, Alman - ABD ortaklığında geliştirilen ve başrollerinde Türk isimler Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in rol aldığı aşı ile ilgili endişelere neden olan bir haber geldi.

4 KİŞİDE GEÇİCİ YÜZ FELCİNE RASTLANDI

TV100'ün haberine göre, BioNTech/Pfizer aşı grubundaki 4 kişide geçici yüz felcine rastlandı. 4 gönüllü 3, 9, 37 ve 48'inci günlerde yüz felci geçirdiğini açıkladı.

Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), deneklerde görülen yüz felcine tam olarak neyin sebep olduğunun bilinmediğini belirtti. FDA'nın doktorlardan aşının yan etkilerini sürekli bir şekilde takip etmelerini talep ettiği ifade edildi.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü

Aşı çalışmalarının ilk olarak başladığı İngiltere'de yetkililer, belirli yiyecekler, ilaçlar ve aşılara karşı alerjisi bulunan kişileri Pfizer/BioNTech aşısını olmamaları konusunda daha önce uyarmıştı. Başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede Koronavirüs aşısının kullanılmasına yönelik izinler verilirken, aşıların güvenliği ile ilgili kuşkular her geçen gün daha da artıyor.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 591 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 71 milyona yakın insan ölümcül salgına yakalandı.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü
Haber Yorumları (3)
VATANDAŞ: Birde bize aşı olun diyorsunuz.
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SARI: ZAMAN HERSEYIN ILACI. BEKLE DEDI YÜCE YARADAN. . . .
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...: o fotoğraflar ne la öyle yüz felci mi geçirmişler troll mü yapmışlar
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