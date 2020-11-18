Pfizer aşı nerenin, hangi ülkenin? Pfizer nedir, ne işe yarar?

İlaç devleri Prifzer ve BioNTech koronavirüs aşı çalışmalarında gelinen noktayı açıkladı. Peki, Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ücreti ne kadar? İşte detaylar… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ülkemizde de olacağını söylediği Pfizer nedir? Pfizer aşı nerenin, hangi ülkenin?

İlaç devleri Prifzer ve BioNTech koronavirüs aşı çalışmalarında gelinen noktayı açıkladı. Peki,Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ücreti ne kadar? İşte detaylar…

Prifzer ve BioNTech firmalarından koronavirüs aşısı hakkında önemli açıklama geldi. Peki, Prifzer ve BioNTech hangi ülkenin firması? Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı ücreti ne kadar?

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Prifzer ve BioNTech, yeni ürettikleri koronavirüs aşısının yüzde 90 oranında etkili olduğunu duyurdu. Prifzer İcra Kurulu Başkanı, ay sonuna doğru acil durumlar için aşıyı kullanabilmeyi planlıyor. Prifzer ve BioNTech, aşıyla ilgili şu ana kadar ciddi bir güvenlik endişesi bulunmadığını ve ay sonuna doğru ABD'den acil durum için kullanma izni almayı beklediklerini söyledi.

Prifzer İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla "Bugün, bilim ve insanlık için büyük bir gün" ifadelerine yer verdi. Bourla konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Enfeksiyon oranlarının yeni rekorlar kırdığı, aşırı kapasiteye yaklaşan hastaneler ve yeniden açılmaya çalışan ekonomilerle dünyanın buna en çok ihtiyaç duyduğu zamanda, aşı geliştirme programımızda bu kritik dönüm noktasına ulaşıyoruz."

KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETİ NE KADAR?

Yetkililerden yapılan açıklamada koronavirüs aşısı ücretine değinilmedi.

PRİFZER HANGİ ÜLKENİN FİRMASI?

PRİFZER

Pfizer Anonim Şirketi, dünyanın önde ilaç şirketlerinden biridir. Dünya ve Türkiye ilaç sektörünün önde gelen firmalardandır. Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir. Türkiye'deki faaliyetlerine 1957'de başlamıştır.

CEO: Albert Bourla (1 Oca 2019–)

Kuruluş tarihi: 1849, Brooklyn, New York, ABD

Genel merkezi: New York, New York, ABD

Gelir: 51,75 milyar USD (2019)

BİONTECH HANGİ ÜLKENİN FİRMASI?

BİONTECH

BioNTech SE, ciddi hastalıkların tedavisinde hastaya özel bir yaklaşım için aktif immünoterapilerin geliştirilmesi ve üretilmesine adanmış bir Alman biyoteknoloji şirketidir.

CEO: Uğur Şahin (2008–)

Kuruluş tarihi: 2008

İşletme Müdürü: Sierk Poetting

Finans Müdürü: Sierk Poetting

Genel merkezi: Almanya