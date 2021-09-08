Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı gala yemeği düzenlendi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde açılan PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nın gala yemeği düzenlendi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde açılan PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nın gala yemeği düzenlendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Sakarya Ticaret Borsası (STB) tarafından bir restoranda düzenlenen yemekte konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, iki yıl önce bir fikirle ve Sakarya'daki kurumların ortak çalışmasıyla fuarın başladığını söyledi.

Her zaman hedef koyduklarını, geçen yıl fuar olma hedefi koyduklarını dile getiren Altuğ, "Önümüzdeki yıl için de inşallah hep birlikte uluslararası pozisyonumuzu artırma hedefi koyalım. Bu 200 firmanın yarısının yabancı firma olması gerekir diye düşünüyorum. İnşallah bu hedefe hep beraber ulaşırız. Bu fuar, sizlere önümüzdeki yıl boyunca bol bereketli, hayırlı kazançlar nasip etsin ama önümüzdeki yıl tekrar fuara katılın ve aynı dileklerle bir sonraki yıla hep beraber devam edelim." diye konuştu.

Türkiye'nin farklı illerinden fuara katılan 200 firmanın sahipleri ve çalışanlarının yanı sıra SATSO, STB meclis üyeleri ve Sakarya protokolünün katıldığı yemekte çeşitli sunumların yapılmasının ardından sanatçı Orhan Ölmez, konser verdi.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, SATSO iş birliğiyle gerçekleştirilen, yurt içi ve dışından firmalar ürünlerinin sergilendiği fuar, 11 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu