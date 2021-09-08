Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı gala yemeği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı gala yemeği düzenlendi

Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı gala yemeği düzenlendi
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde açılan PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nın gala yemeği düzenlendi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde açılan PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nın gala yemeği düzenlendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Sakarya Ticaret Borsası (STB) tarafından bir restoranda düzenlenen yemekte konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, iki yıl önce bir fikirle ve Sakarya'daki kurumların ortak çalışmasıyla fuarın başladığını söyledi.

Her zaman hedef koyduklarını, geçen yıl fuar olma hedefi koyduklarını dile getiren Altuğ, "Önümüzdeki yıl için de inşallah hep birlikte uluslararası pozisyonumuzu artırma hedefi koyalım. Bu 200 firmanın yarısının yabancı firma olması gerekir diye düşünüyorum. İnşallah bu hedefe hep beraber ulaşırız. Bu fuar, sizlere önümüzdeki yıl boyunca bol bereketli, hayırlı kazançlar nasip etsin ama önümüzdeki yıl tekrar fuara katılın ve aynı dileklerle bir sonraki yıla hep beraber devam edelim." diye konuştu.

Türkiye'nin farklı illerinden fuara katılan 200 firmanın sahipleri ve çalışanlarının yanı sıra SATSO, STB meclis üyeleri ve Sakarya protokolünün katıldığı yemekte çeşitli sunumların yapılmasının ardından sanatçı Orhan Ölmez, konser verdi.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, SATSO iş birliğiyle gerçekleştirilen, yurt içi ve dışından firmalar ürünlerinin sergilendiği fuar, 11 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı gala yemeği düzenlendi
Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı gala yemeği düzenlendi
Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı gala yemeği düzenlendi
Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı gala yemeği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti.
Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı
Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Derya Baykal Serdar Ortaç Kaan Yıldırım
Spor Max Meyer Umut Meraş Şenol Güneş Fatih Terim Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı gala yemeği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 23:57:07. #1.14#

title