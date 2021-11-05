'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' konulu konferans düzenlendi - Haberler
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'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' konulu konferans düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' konulu konferans düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' temalı konferans düzenlendi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' temalı konferans düzenlendi.

Bozüyük İlçe Müftülüğünde görevli Din Hizmetleri Uzmanı Şenol Turan tarafından Saffet Şeker Ortaokulunda öğrencilere 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' konulu konferans verildi. Konferans, Poyra Köyü Camii İmam Hatibi Musa Can'ın sunumuyla başlarken, Kumral Abdal Camii Müezzin Kayyımı Selim Ay'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Kasımpaşa Orta Camii Müezzin Kayyımı Mustafa Kart ney dinletisinin ardından, konferansın sonunda öğrencilere hediyeler verildi. - BİLECİK

'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' konulu konferans düzenlendi

'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' konulu konferans düzenlendi

'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' konulu konferans düzenlendi

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