BALIKESİR (İHA) - Survivor çalışanından askıda mama uygulaması

"Askıda ekmek uygulaması var da askıda mama uygulaması neden olmasın?"

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Paşakonak Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde Petshop İşletmecisi eski Survivor Çalışanı 25 yaşındaki genç girişimci Berke Cangül " Askıda mama" uygulaması başlattı.

1999 Yılında Acun Medyada Survivor çalışanı Berke Cangül, işletmeci olarak " Askıda mama" uygulaması başlatarak bir ilke imza attı. Askıda ekmek uygulaması var da askıda mama uygulaması neden olmasın diyerek uygulamayı başlatan Cangül, " Askıda ekmek varsa, askıda mama neden olmasın? dedim ve böyle bir kampanya başlattım. Askıdaki mamalarımız tamamen ücretsiz olup, hayvan sahipleri askıdan ücretsiz mama alabilirler. Sokak hayvanlarına destek amacıyla isterseniz askıya mama bırakabilirsiniz. Biri geliyor benim adıma 25 tane, biri geliyor 20 tane bırak diyor. Mama paketlerinimiz 5 Lira olup içinde 350 kilogram mama vardır. Normalde 5 Liraya 250 kilogram satıyoruz ben de destek oluyorum ve 350 kilogramı 5 Liradan satıyoruz. Günde iki veya üç kez ben de askıya mama bırakıyorum. Tamamıyla sokak hayvanlarına destek çıkmak için böyle bir kampanya yapıyorum. Kışın köpek kendine ekmek ve yiyecek bulurda kediler bulamaz hassas ve herşeyi yemeyen hayvanlardır. Petshop benim çocukluk hayalimdi. Bu sektörde sekiz yıl çalıştım. Kendimi hayvanlara adadım. Hayvan satılmasına karşıyım, kedi ve köpeklerin satılmasına karşı olup, onların sahiplenilmesi tarafındayım. Benim de bir kedim var, sokaktan bulup sahiplendim ve ismini Mia koydum. Elimden geldiği kadar sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalışıyorum. Herkes sahip çıksın " dedi. Cangül, kampanyaya vatandaşların ilgisinin her geçen gün arttığını da sözlerine ekledi.