Petrol atıklarının ardından şimdi de 'su canavarı' alarmı - Haberler
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Petrol atıklarının ardından şimdi de 'su canavarı' alarmı

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

- Petrol atıklarının ardından şimdi de 'su canavarı' alarmı Sahilde korkutan görüntü Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 Km kum sahilinin asi nehrinden gelen su canavarları kapladı.

HATAY (İHA) - - Petrol atıklarının ardından şimdi de 'su canavarı' alarmı

Sahilde korkutan görüntü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 Km kum sahilinin asi nehrinden gelen su canavarları kapladı. Büyükşehir ekipleri sahil temizliği için çalışma başlatırken sahilde bir çok noktada adım atacak yer kalmadı.

Dünyanın uzun sahillerinden olan 14 km Samandağ kıyı şeridinin bir çok yeri Asi nehrinden gelen su Sümbülleri ile kaplandı. Su sümbülleri Sahilin bir çok yerini kaplayan Su sümbülleri kıyıda yürüyemeyecek hale getirirken Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde traktör ile temizlik çalışmaları başlatıldı.

Petrol atıklarının ardından şimdi de 'su canavarı' alarmı

Petrol atıklarının ardından şimdi de 'su canavarı' alarmı

Petrol atıklarının ardından şimdi de 'su canavarı' alarmı

Petrol atıklarının ardından şimdi de 'su canavarı' alarmı
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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