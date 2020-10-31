'Pes' dedirten görüntüler! İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu
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'Pes' dedirten görüntüler! İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu

31.10.2020 04:26 | Son Güncelleme: 31.10.2020 04:30
'Pes' dedirten görüntüler! İki bin kişinin katıldığı Murat Dalkılıç konserinde korona unutuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı. Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde Covid-19 önlemleri ise hiçe sayıldı. Konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Konserde gönüllerince eğlenen vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.

Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyen vatandaşlar yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Hürriyet

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