PES 2021 güncellemesi neleri içeriyor? PES 2022 Unreal Engine ile çalışarak yepyeni bir oyun tasarlıyor!
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PES 2021 güncellemesi neleri içeriyor? PES 2022 Unreal Engine ile çalışarak yepyeni bir oyun tasarlıyor!

PES 2022 birinci şahıs oyun motoru olan Unreal Engine ile geliştiriliyor. PES 2021 sadece güncelleme alarak karşımıza çıksa da, bunun arkasından çok etkileyici bir hikaye çıktı! PES 2021 hakkında merak edilenler! PES 2022 hakkında merak edilenler! Unreal Engine nedir? PES nasıl oynanır?

PES 2021 güncellemesi neleri içeriyor? PES 2022 Unreal Engine ile çalışarak yepyeni bir oyun tasarlıyor!
16.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:14

PES 2022 birinci şahıs oyun motoru olan Unreal Engine ile geliştiriliyor. Konami tarafından geliştirilen ve genellikle PES veya Pro Evo olarak anılan Pro Evolution Soccer 2020 yepyeni bir format ile gelecek.

Konami PES 2021 ve PES 2022 hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni oyunda yapılan geliştirmelerin sebepleri ve geliştirme sürecinde yaşanan fikir alışverişlerinin sürecinden bahsetti.

Pro Evolution Soccer yıllardır futbol oyunlarının en önemli isimleri arasında yer alıyor. Son yıllarda FIFA ile çekişmeleri daha da arttı ve PES biraz geride kaldı. PES 2021 için bir karar alınmıştı; yeni oyun olarak değil bir güncelleme olarak oyuncularla buluşmuştu. PES 2022 için ise yepyeni fikirleri olduğunu belli oldu.

Futbol oyunları her sene çıkmasına rağmen, oyunlarda büyük değişiklik olmuyordu. Küçük değişiklikler ve kadro güncellemeleri oyuna ekleniyordu. Futbol oyunu tutkunları ise bu durumdan sıkıldığını belli ederek, geliştiricilerden farklı bir şeyler beklediklerini dile getirmişti. Her sene aynı oyuna para veriyor gibi hisseden oyuncuları dinleyen Konami yeni bir karar aldı.

Şirketin PES 2021 için sadece bir güncelleme getirmesinin arkasındaki hikayeyi de açıkladı: PES 2022 hazırlıkları için zamana ihtiyacımız vardı.

PES 2021'e bu değişikliklerin yetişmeyeceğini açıklayan şirket, yeni nesilde ise yapmak istedikleri her şeyi yapabildiklerini belirtti. Bunu da bir video ile duyuran Konami, Unreal Engine 5 oyun motoru ile çalıştıklarını gösterdi. Bu karar ile Konami, kendi oyun motorları olan FOX Engine'i bıraktığını da ifade etmiş oldu.

PES 2022 için ayrılan bütçe ve oyunun fiyatı henüz belli değil. Gelişmeleri takip ederek PES 2022 hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.

UNREAL ENGINE NEDİR?

Unreal Engine, Epic Games tarafından geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan bir oyun motorudur. Epic Games tarafından geliştirilen ve tüm dünyada çok oynanan oyunlardan olan Fortnite'ın da oyun motoru olan Unreal Engine, Rocket League'de de kullanılır. Sadece bu kadarla kısıtlı olmadığını da belirtmek gerekir. Çok oyunculu sistemler için geliştirilen oyun motoru oyuncularla birlikte gelişmeye devam etmektedir.

PES NASIL OYNANIR?

Futbol oyunu olan PES, Konami tarafından geliştirilmektedir. Konami kendi sitesinde tuşları, çok oyunculu ve tek oyunculu moda göre anlatmaktadır. Buraya tıklayarak daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

PES 2021 güncellemesi neleri içeriyor? PES 2022 Unreal Engine ile çalışarak yepyeni bir oyun tasarlıyor!

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