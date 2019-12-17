Pervez Müşerref kimdir? Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref biyografisi ve hayatı!

17.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:38

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref 2013'te hakkında açılan davada vatana ihanetten idam cezasına çarptırıldı. Pervez Müşerref'in idam cezasına çarptırılması sonrası Pervez Müşeref kimdir konusu gündem olurken Pervez Müşerref biyografisi ve hayatı araştırılmaya başlandı. İşte Pervez Müşerref biyografisi ve hayatı! Pervez Müşerref kimdir?

PERVEZ MÜŞERREF KİMDİR?

Pervez Müşerref Pakistanlı asker ve siyasetçi. 1999-2002 yılları arasında Pakistan başbakanı ve 2001-2008 yılları arasında Pakistan cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. 18 Ağustos 2008 tarihinde bir cumhurbaşkanının azledilmesinin Pakistan için iyi olmayacağını belirterek gelen baskılar üzerine görevinden istifa etti.

PERVEZ MÜŞERREF EĞİTİM HAYATI

Türkiye'de 1956 yılına kadar eğitim gördü ve ileri seviyede Türkçe bilmektedir. 1961'de Pakistan Askeri Akademisi'ne başladı. Pakistan Ulusal Savunma Koleji'nde okudu. İngiltere Kraliyet Savunma Bilimleri Koleji'nden mezun oldu.

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref

PERVEZ MÜŞERREF KARİYERİ

1964 yılında Pakistan Ordusu'na subay olarak katıldı. Ekim 1998'de, dönemin başbakanı Navaz Şerif tarafından orgeneralliğe terfi ettirildikten sonra ülke genelinde adını duyurdu. Kargil Savaşı'nın planlayıcısı ve stratejik saha komutanı oldu. Başbakan Şerif ile aylar süren bir çekişmeden sonra, 1999'da askerî darbe ile iktidara geldi ve Başbakan'ı sıkı bir ev hapsinde tuttuktan sonra Pencap Eyaleti'nde bulunan Adiala Cezaevi'ne nakletti.

PERVEZ MÜŞERREF HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

2007 yılında anayasaya aykırı bir biçimde olağanüstü hâl ilan ettiği ve yargı mensuplarını tutuklattığı gerekçesiyle vatana ihanet suçlaması ile karşı karşıya kaldı. 2007'de suikasta kurban giden eski Başbakan Benazir Butto'yu Taliban'ın öldüreceğine dair istihbarat almasına rağmen yeterince koruyamadığı ve 2008'de ordunun düzenlediği bir operasyonda öldürülen aşiret lideri Nevab Ekber Bugti'nin ölümünden sorumlu olduğu ileri sürülmektedir. Butto'nun ölümüne dair iddialarla ilgili olarak Pakistan'da bulunan yaklaşık $824.000 değerindeki mal varlığı 2011 yılında donduruldu.

PERVEZ MÜŞERREF'İN SÜRGÜN HAYATI

2008'de Dubai ve Londra'da kendi isteğiyle sürgün hayatı yaşamaya başladı. Mayıs 2013'te düzenlenecek genel seçimlerde aday olmak için Pakistan'a geri döndüyse de adaylığı mahkeme tarafından reddedildi. 19 Nisan 2013 tarihinde tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Peşaver Yüksek Mahkemesi, Pakistan eski devlet başkanı Pervez Müşerref'i, yönetimi sırasında, ülkede iki defa anayasayı askıya aldığı gerekçesiyle siyasetten ömür boyu men etti.

PERVEZ MÜŞERREF'E İDAM KARARI

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, 2013 yılında açılan bir davada vatana ihanetten idam cezasına mahkum edildi. Üç üyeden oluşan özel mahkeme, Müşerref'in idamla cezalandırılmasına karar verdi.

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