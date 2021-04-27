Perşembe günü sokağa çıkma yasağı var mı? Tam kapanma hangi gün başlayacak?
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Perşembe günü sokağa çıkma yasağı var mı? Tam kapanma hangi gün başlayacak?

Perşembe günü sokağa çıkma yasağı var mı? Tam kapanma hangi gün başlayacak?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Türkiye koronavirüs salgınında tam kapanma sürecine geçti. Bu kapsamda genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 17 günlük tam kapanmanın ayrıntılarını açıkladı. Peki, Perşembe günü sokağa çıkma yasağı var mı? Tam kapanma hangi gün başlayacak?

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı. Peki, Tam kapanma ne zaman? Tam kapanma hangi gün başlayacak? Marketler açık mı?

TAM KAPANMA HANGİ GÜN?

Türkiye koronavirüs salgınında tam kapanma sürecine geçti. Bu kapsamda genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 17 günlük tam kapanmanın ayrıntılarını açıkladı. Genelgeye göre, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama süresince temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak.

MARKETLER KAPALI MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

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