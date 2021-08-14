Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için "Astrofest Gürpınar"da buluştular

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Gökyüzü Gözlem ve Fotoğraflama Festivali "Astrofest Gürpınar", Perseid meteor yağmuru ve Astronomi meraklılarını bir araya getirdi.

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Gökyüzü Gözlem ve Fotoğraflama Festivali "Astrofest Gürpınar", Perseid meteor yağmuru ve Astronomi meraklılarını bir araya getirdi.

İlçe merkezinde 8 kilometre uzaklıktaki Başbulak mesire alanında düzenlenen etkinlikte ilk olarak uzay, uzay gözlemi, meteor yağmurları ve astrofotoğrafçılık konusunda katılımcılara uzman hocalar tarafından eğitim verildi.

Eğitimler sonrası yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmurunda saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlendi.

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktada ve ışıksız bölgede gerçekleştirilen etkinlikle, katılımcılar hem yıldızları hem de Perseid meteor yağmurunu izleme ve fotoğraflama fırsatı elde etti.

Atölye çalışmaları, doğa yürüyüşü, eğitici bilim etkinlikleri de yapıldığı etkinlikte, davetlilere teleskopla gezegenleri ve galaksiyi gözleme imkanı sunuldu.

"Bu festival güçlü hükümetimizin bölgede sağladığı güven ve huzurun kanıtıdır"

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, etkinlik alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın memnuniyetini yaşadıklarını dile getiren Tanış şunları kaydetti:

"Meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlarımıza böyle bir olanak sunduk. Etkinliğimize katılan 43 misafirimiz burada gözlem yapıp aynı zamanda fotoğraf çekiyor. Pandemi nedeniyle katılımcı sayısını sınırlı tuttuk. Gecenin bu saatinde açık alanda yaptığımız bu programla artık Gürpınar'ın huzurlu, güvenli ve yaşanılabilir bir kent olduğunun mesajını vermek istiyoruz. İnsanlar gecenin geç saatlerinde bile özgürce etkinlikler yapabiliyorlar. Bu festival güçlü hükümetimizin bölgede sağladığı güven ve huzurun kanıtıdır. Her yıl daha fazla katılımcıyla aynı tarihlerde bu festivali düzenlemek istiyoruz."

Yılda bir gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun çok özel bir gökyüzü olayı olduğunu ifade eden Astronom Hasan Çetres ise gece boyunca hem Jüpiter ve Satürn gezegenlerini hem de bir saat içerisinde ortalama 70 ila 80 göktaşını gözlemleme imkanı bulduklarını söyledi.

Etkinliğe yoğun bir ilgi olduğunu dile getiren Çetres, "Bulunduğumuz alan meteor yağmurunu gözlemlemek için çok uygun bir yer. Katılımcıların yoğun bir ilgisi var. Etkinliği düzenleyen Gürpınar Belediyesine ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim." dedi.

Fotoğraf eğitmeni ve sanatçısı Murat Cacim de böyle güzel bir etkinlikte fotoğrafçılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak uygulamalı eğitimden sonra Samanyolu Galaksisi ve meteor yağmurunu fotoğrafladıklarını aktardı.

Fotoğraf meraklısı Tuba Orman da etkinlikte gece fotoğrafçılığı konusunda bir çok deneyim elde ettiğini ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik