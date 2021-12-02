Fenerbahçe taraftarının yakından ilgilendiği ve spor gündeminin ana konusu haline gelen Pereire'nın durumu araştırılıyor. Peki, Pereira kovuldu mu, istifa etti mi?

PEREİRA KOVULDU MU, İSTİFA ETTİ Mİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira görevinin başında olup çalışmalarına devam etmektedir.

PEREİRA KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Temmuz 1968

Kaç yaşında: 53 yaşında, Espinho,

Portekiz Boy: 1,76 m

Espinho kentinde doğmuş ve futbolculuğa Sporting de Espinho kulübünde başlamıştır. Kariyeri boyunca orta saha olarak, ülkesinin amatör kulüplerinde forma giymiş, 28 yaşında futbolu bırakmıştır.

Futbolu bıraktıktan sonra, çalışmaya başlamıştır. 2004 yılında Sanjoanense'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamıştır. 2005 yılında, daha önce formasını giydiği Espinho'nun başına geçtikten sonra; 2007'de Porto altyapısında ikinci kez antrenörlüğe başlamıştır. 2008-09 sezonunda, Segunda Liga'da mücadele eden Santa Clara'da göreve başlamıştır.

2010 yazında Santa Clara'daki görevinden ayrılarak, daha önce altyapısında görev aldığı Porto'da André Villas-Boas'ın yardımcılığına başlamıştır. Villas-Boas'ın Haziran 2011'de Chelsea ile anlaşmasıyla birlikte, Porto'nun teknik direktörü olmuştur Porto ile, iki Primeira Liga şampiyonluğu ve iki Supertaça Cândido de Oliveira kazanmıştır.

2013-14 sezonunda, Suudi Arabistan'ın El-Ehli kulübünde görev yapmıştır. Ocak 2015'te, kovulan Míchel'in yerine Olympiakos'un teknik direktörlüğüne getirilmiş ve yarım sezonda lig ve kupada şampiyonluk yaşamıştır. 9 Haziran 2015 tarihinde, Fenerbahçe için Giuliano Terraneo ile birlikte İstanbul'a gelmiş, sonrasında Olympiakos ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

11 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe, yaptığı açıklamayla Pereira ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştur.

19 Aralık 2016 tarihinde 1860 Münich, yaptığı açıklamayla Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştur.

Pereira, Shanghai SIPG'nin yeni teknik direktörü oldu. 12 Aralık 2017'de Çin Süper Ligi takımında André Villas-Boas'ın yerini aldı. Aralık 2019'da Pereira, Everton'dan gelen bir teklifi geri çevirdi. Bir yıl sonra, Şanghay takımındaki görevinden alındı.

2 Temmuz 2021'de yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu.

Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021

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