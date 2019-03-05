Pentagon'dan Suudi Arabistan İçin Thaad Sistemi İhalesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suudi Arabistan adına "Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi" (THAAD) üretimi için savunma devi Lockheed Martin'e 945 milyon 900 bin dolarlık bir ihale verdiğini açıkladı.

Pentagon, mart ayı silah savunma ihalelerine ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda dikkat çeken detay ise Pentagon'a bağlı Füze Savunma Ajansının Lockheed Martin'e Suudi Arabistan adına verdiği ihale oldu.

Raporda, "sonuçlandırılmamış ihali işlem" olarak tanımlanan ihale için verilen bedelin 945 milyon 900 bin dolar olduğu belirtildi.

İhalenin süresinin ise 28 Şubat 2019 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında olduğu belirtildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan'ın 26 Kasım'da, ABD'nin daha önce 44 THAAD sistemi için verdiği 15 milyar dolarlık teklifini kabul ettiği kaydedildi.

Bedeli Suudi Arabistan'dan tahsil edilecek olan bugünkü ihalenin ise ABD'nin teklifinin ilk aşaması olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan yönetiminin, Washington'un Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik baskısından kurtulmak için ABD'nin THAAD teklifini kabul ettiği iddia ediliyor.

Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmüştü.

Cinayetin Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a yakın isimlerce işlenmiş olması Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetini azmettirdiği yorumlarına neden oldu.

ABD Kongresi Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması konusunda baskı uygularken ABD Başkanı Donald Trump ise Riyad'la yaptığı silah anlaşmalarını öne sürerek Bin Selman'ın üzerine gitmemeyi tercih ediyor.

Kaynak: AA