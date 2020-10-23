Pentagon'dan S-400 testi için Türkiye'ye kınama
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Pentagon'dan S-400 testi için Türkiye'ye kınama

23.10.2020 21:57 | Son Güncelleme: 23.10.2020 22:12
Pentagon'dan S-400 testi için Türkiye'ye kınama

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da teyit ettiği üzere Türkiye'nin 16 Ekim'de yaptığı S-400 hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde kınıyor" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğrulamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Türkiye'ye kınama geldi.

Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "Pozisyonumuz konusunda açık ve tereddütsüz olduk, operasyonel bir S-400 sistemi, Türkiye'nin müttefik olarak ABD ve NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.

"BU TESTLERE İTİRAZ EDİYORUZ"

Türkiye'nin bu sistemleri almasına karşı çıktıklarını hatırlatan Hoffman, "Güvenlik ilişkilerimiz için ciddi sorunlar teşkil etme riski taşıyan bu testlere itiraz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞKA ALANLARDAKİ İŞ BİRLİKLERİNE ENGEL OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Hoffman, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı F-35 programına katılımının askıya alındığını hatırlatarak, "S-400 başka alanlardaki iş birlikleri konusunda engel olmaya devam ediyor." açıklamasına yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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