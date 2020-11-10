Trump'tan Pentagon operasyonu! Kendisine yakın isimleri kritik pozisyonlara getiriyor
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Trump'tan Pentagon operasyonu! Kendisine yakın isimleri kritik pozisyonlara getiriyor

10.11.2020 23:59 | Son Güncelleme: 11.11.2020 01:16

Seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almasının ardından kendisine yakın isimleri Pentagon'un kritik pozisyonlarına getiriyor.

Başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre rakibi Demokrat Joe Biden'a kaybetmesinin ardından seçimle ilgili birçok eyaletteki oylar için dava açan Trump, yönetiminin güvenlik bürokrasisinden kritik isimleri görevden alacağı iddia ediliyor.

Donald Trump'ın Twitter hesabından Esper'i görevden aldığını açıklaması üzerine ABD liderinin CIA ve FBI direktörlerini de görevden alacağı öne sürüldü. Diğer taraftan Trump'ın Pentagon'da kritik pozisyonlara kendiyle oldukça yakın çalışan isimleri ataması dikkati çekiyor.

PENTAGON'DA ÜST DÜZEY BİRÇOK İSİM İSTİFAYA HAZIRLANIYOR

Esper'in görevden alınması ile Savunma Bakanlığı Güvenlik Politikalarından Sorumlu Müsteşar Vekili James Anderson'ın da istifa ettiği bildirildi. Anderson'dan sonra Pentagon'da birçok üst düzey yekilinin de istifa etmesi bekleniyor.

SENATO'NUN ONAYLAMADIĞI İSMİ GÖREVE GETİRDİ

Trump'ın daha önce Savunma Bakanlığı Güvenlik Politikaları Müsteşarlığı için aday gösterilip "İslam karşıtı paylaşımları" ve "eski Başkan Barack Obama'yı terörist olarak nitelemesinden" dolayı Senato tarafından onaylanmayan emekli Tuğgeneral Anthony Tata'yı aynı göreve vekaleten getirdiği bildirildi. Tata, görevi vekaleten yürüteceği için Senato onayına gerek duymayacak.

BENZER DEĞİŞİMLER CIA VE FBI'DA DA YAPILACAK

Ayrıca Savunma Bakanlığına vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ı atayan Trump'ın, Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne ise Ulusal Güvenlik Konseyinde görevli ve kendine yakın bir isim olan Kash Patel'i atayacağı iddia ediliyor.

Pentagon'da yapılan bu değişiklikler ile CIA ve FBI'da yapılması beklenenlerin, Donald Trump'ın seçim sonuçlarına ilişkin başlattığı yasal süreçle ilgili olduğu ileri sürülüyor.

Trump'tan Pentagon operasyonu! Kendisine yakın isimleri kritik pozisyonlara getiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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