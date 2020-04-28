Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Pentagon, UFO'ları gösteren 3 video yayınladı Pentagon, biri 2004 yılında diğer ikisi de 2015 yılında çekilen ve emekli bir pilotun UFO olduğunu iddia ettiği görüntülerin varlığını doğruladı. Görüntülerin gizliliğinin kalkmasının ardından yayınlanan videolarda görülen hava aracını UFO olarak niteledi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan UFO olduğu iddia edilen görüntüleri resmi olarak paylaşarak görüntülerdeki uçan cisimleri UFO olarak adlandırdı.

Evrende dünyalılardan başka canlıların da yaşadığını iddia edenlerin, gördükleri her tanımlanamayn cismi UFO yani uzaylı aracı olarak dile getirmesi uzun yıllardır tartışılan bir konuydu. Bu tartışmalara ilk kez resmi devlet kuruluşundan hem de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan destek geldi.

3 VİDEO YAYINLANDI

Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan tanımlanmamış hava olaylarını gösteren üç kısa videoyu resmi olarak yayınladı. Videolar, kızılötesi kameralar tarafından kaydedildiğinde hızla hareket eden ve tanımlanamayan uçan cisimlerin ne olduğunu gösteriyor.Pentagon sözcüsü Sue Gough'a göre, "Halkın dolaşan görüntülerin gerçek olup olmadığı ya da videolarda daha fazlası olup olmadığı hakkındaki yanlış anlaşılmaları gidermek için resmi olarak videoları yayınladık." dedi.