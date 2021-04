yorgun merminin isabet ettiği evin sakinleri vurulmaktan kıl payı kurtuldu

Pendik'te yaşayan Can ailesinin evine nereden geldiği bilinmeyen bir yorgun mermi isabet etti.

Olay dün akşam 21.30 sıralarında Pendik'te Esenler Mahallesinde gerçekleşti. Eşi ve çocuklarıyla evinin balkonunda zaman geçiren Eray Can'ın evine iddiaya göre magandaların silahından çıkan yorgun mermi isabet etti. Çocuklarının yanına gelmesi ile odaya geçen baba Eray Can, balkondan içeriye isabet alan kurşundan adeta saniyelerle kurtuldu. Nereden geldiği henüz bilinmeyen kurşun balkonda bulunan demir korkuluklara girdikten sonra sekerek balkonun iç duvarına saplandı. Olay sonrası büyük korku ve panik yaşayan Can ailesi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kurşunun geldiği demir korkuluğu ve saplandığı duvarda incelemelerde bulundu. Boş kovanı da olay yerinde bulan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eray Can'ın eşi Şeyda Can, "Olay akşam 21.15 sularında oldu. Eşim ayakta duruyordu. Çocuklar iyi uykular demek için babasının yanına geldi. Babalarını öptüler. Birkaç dakika sonra çok yüksek bir ses duyduk. Bizim balkonumuzdan gelen bir ses oldu. Ne olduğunu ilk başta anlamadık. Daha sonra balkonun korkuluğunun delindiğini ve duvarın da delindiğini fark ettik. Kurşunun balkon korkuluğundan sekip duvara isabet etmişti. Mermi çekirdeği bulduk. Biz o an çok şaşırdık ve şok olduk. Çünkü çocuklarım buradaydı belki onlara gelebilirdi. Eşime gelebilirdi. Şu an buradayız ama hastane kapısında da bekliyor olabilirdik Allah korusun daha farklı bir şey de olabilirdi. Polisleri aradık geldiler ilgilendiler. Bu şeylerin gerçekten artık bu kadar basit bir şekilde yapılması bizi çok korkutuyor. Merminin çıktığını biliyorsunuz ama nereye gittiğini hiçbir şekilde bilmiyorsunuz. Yani çocuklarıma gelebilirdi. Eşime gelebilirdi, bana gelebilirdi. Yani farz edin ki bizim ailemiz değil, bir başkasının ailesine de olabilirdi. Bunlara çok dikkat edilmesini istiyoruz" dedi.

