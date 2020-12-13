Pendik'te kahvehane baskınında sosyal mesafeye uymamaktan ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pendik'te kahvehane baskınında sosyal mesafeye uymamaktan ceza

13.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:44
Pendik'te kahvehane baskınında sosyal mesafeye uymamaktan ceza

Pendik'te bir kahvehaneye baskın düzenlendi.

Pendik'te bir kahvehaneye baskın düzenlendi. Polis ekipleri içeride oyun oynayan 8 şüpheliye sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplamda 25 bin 200 lira para cezası kesti.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Covid-19 tedbirleriyle ilgili çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda polis ekipleri, 12 Aralık tarihinde Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde bir iş yerinden dışarı sesler gelmesi üzerine harekete geçti. Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, içerde sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi hakkında 1593 Saylı Umum Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 25 bin 200 lira idari para cezası uyguladı. Bahse konu iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

Pendik'te kahvehane baskınında sosyal mesafeye uymamaktan ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi
Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi
Gaziantep'te 270 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
Gaziantep'te 270 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
Uyarılara rağmen sosyal mesafeyi ihlal ettiler, cezadan kurtulamadılar
Uyarılara rağmen sosyal mesafeyi ihlal ettiler, cezadan kurtulamadılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Beren Saat Gülben Ergen Defne Samyeli Hakan Taşıyan
Spor Samatta Okan Buruk Erol Bulut Ali Palabıyık Enner Valencia
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pendik'te kahvehane baskınında sosyal mesafeye uymamaktan ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 12:45:54. #1.15#
title