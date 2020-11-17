Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı
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Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı

17.11.2020 09:18 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:54

İstanbul Pendik'te çay ocağına giren hırsız, esnafın telefonu ile kasadaki paraları alarak kaçtı. Hırsızın dükkana girdiği sırada düşürdüğü el dezenfektanı standını kaçarken düzeltmesi ise dikkat çekti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz ay ilginç bir hırsızlık meydana geldi. Çay ocağının sürgülü camını açarak içeri giren hırsız, önce kasadaki tüm paraları aldı. Ardından rafta bulunan ve esnafın çay siparişi verdiği cep telefonunu aldıktan sonra girerken düşürdüğü el dezenfektanını kaldırarak düzeltti.

"MÜSLÜMAN OLARAK BUNLARI GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Çay ocağını işleten Aydın Kacır, "Sürgülü camı açıp içeri giriyor. Kasada ne varsa alıp gidiyor. Paraları ve esnafın çay söylediği cep telefonunu da almış, gitmiş. Sabah gelince bu olayla karşılaştım. Yazık, günah. 15-16 yaşlarındaki delikanlılarımız 50-100 lira için hırsızlık yapıyor. Gençlerimize yazık. En azından gençlerimizi kurtarmanın derdindeyiz. Polis geldi, görüntüleri verdim ama üzerine düşmedim. 'Gençleri bulup biz yardımcı olalım' dedim. Ama karşı komşumuza da girmiş hırsızlar. Üzülüyoruz. Müslüman olarak, esnaf olarak, vatandaş olarak bunlarla karşılaşmak istemiyoruz. Bizi üzüyor" diye konuştu.

Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkanın önüne gelen bir kişinin sürgülü cam kapıyı kısa sürede açarak içeri girdiği, bu sırada düşürdüğü el dezenfektan standını kaldırdığı, kasaya giderek paraları aldığı, rafta bulunan cep telefonunu da alarak dükkandan ayrıldığı görülüyor.

Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı
Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı
Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı
Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı
Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı
Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı
Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı
Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

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