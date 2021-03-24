Pendik'te hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı
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Pendik'te hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı

24.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:01
Pendik'te hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı

Pendik'te bulunan bir elektronik ürün mağazasında hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler, polislerin nefes kesen operasyonu sonunda yakalandı.

Pendik'te bulunan bir elektronik ürün mağazasında hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler, polislerin nefes kesen operasyonu sonunda yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te 22 Mart'ta Yenişehir Mahallesinde bulunan elektronik ürün mağazasında hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis

ekipleri harekete geçti. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda,

iş yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelendi. İnceleme sonucunda bahse konu olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahısların kullanmış oldukları kiralık olduğu anlaşılan otomobil tespit edildi. Otomobilin bir benzinlikten yakıt aldığı bilgisi üzerine yapılan araştırmalarda otomobili kullanan şahsın B.E. (25) isimli şahıs olduğu ve şahsın Yenişehir Mahallesinde bulunan bir otelde konakladığı belirlendi.

Takibe alınan otelden bir süre sonra B.E. isimli şahsın çıktığı görüldü, şahıs otomobille gitmeye çalışırken polis ekiplerince durdurularak kimlik istendi. Polislerin aracına çarparak kaçmaya çalışan şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu araçta bulunan K.I. (43) isimli şahısla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda; 9 adet cep telefonu, 2 adet power bank, 4 adet cep telefonu kılıfı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.I. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.E. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Pendik'te hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı
Pendik'te hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı
Pendik'te hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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