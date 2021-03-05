PENDİK'TE FRENİ BOŞALAN OTOBÜS OTOPARKTAKİ TIR DORSESİNE ÇARPARAK DURABİLDİ
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PENDİK'TE FRENİ BOŞALAN OTOBÜS OTOPARKTAKİ TIR DORSESİNE ÇARPARAK DURABİLDİ

05.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:27

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHAPendik'de frenin boşalmasıyla şoförünün kontrolünden çıktığı belirtilen otobüs, lojistik firmasının otoparkındaki TIR dorsesine çarptı.

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA

Pendik'de frenin boşalmasıyla şoförünün kontrolünden çıktığı belirtilen otobüs, lojistik firmasının otoparkındaki TIR dorsesine çarptı. Kazada, otobüs şoförü yaralandı.

Kaza, Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Topal'ın kullandığı 34 LPL 541 plakalı otobüsün freni boşaldı. Topal'ın hamle yaparak direksiyonu kırmasıyla otobüs, önce kaldırıma daha sonra lojistik firmasının otoparkındaki TIR dorsesine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otobüsün şoförü Topal direksiyona sıkıştı. İhbar üzerin itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla şoför sıkıştığı yerden kurtarıldı. Mustafa Topal, sağlık ekiplerince ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik polisleri kaza yerinde incelemeler yaptı. Otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ilgili soruşturma sürüyor.

OTOBÜS UÇARAK TIR'IN DORSESİNE VURDU

Lojistik firmasında çalışan Erhan Bozkurt Biz TIR'a çuvalları yüklediğimiz sırada otobüsün freninin boşaldığı söyleniyor. Sürücünün hastalandığı ve motorun da arıza yaptığını söyleniyor. Yoldan uçarak TIR'ın dorsesine vurdu. Son anda bizde bir şey olmadı. Otobüs sürücü sıkıştı, onu da ekipler kurtardı. Otobüste yolcular yoktu içerisi boşmuş dedi.

PENDİK'TE FRENİ BOŞALAN OTOBÜS OTOPARKTAKİ TIR DORSESİNE ÇARPARAK DURABİLDİ
PENDİK'TE FRENİ BOŞALAN OTOBÜS OTOPARKTAKİ TIR DORSESİNE ÇARPARAK DURABİLDİ
PENDİK'TE FRENİ BOŞALAN OTOBÜS OTOPARKTAKİ TIR DORSESİNE ÇARPARAK DURABİLDİ
PENDİK'TE FRENİ BOŞALAN OTOBÜS OTOPARKTAKİ TIR DORSESİNE ÇARPARAK DURABİLDİ
PENDİK'TE FRENİ BOŞALAN OTOBÜS OTOPARKTAKİ TIR DORSESİNE ÇARPARAK DURABİLDİ
PENDİK'TE FRENİ BOŞALAN OTOBÜS OTOPARKTAKİ TIR DORSESİNE ÇARPARAK DURABİLDİ
PENDİK'TE FRENİ BOŞALAN OTOBÜS OTOPARKTAKİ TIR DORSESİNE ÇARPARAK DURABİLDİ
PENDİK'TE FRENİ BOŞALAN OTOBÜS OTOPARKTAKİ TIR DORSESİNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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