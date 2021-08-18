Pendik'te 5 bin kişiye aşure dağıtıldı
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Pendik'te 5 bin kişiye aşure dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan - Haberler | Kültür Sanat

Pendik'te 5 bin kişiye aşure dağıtıldı Pendik'te Türk bayraklı aşure ikramı Pendik'te bulunan Çarşı Camii'nde, öğle namazının ardından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Pendik'te 5 bin kişiye aşure dağıtıldı

Pendik'te Türk bayraklı aşure ikramı

İSTANBUL - Pendik'te bulunan Çarşı Camii'nde, öğle namazının ardından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. 5 bin kişilik hazırlanan Türk bayrağı ve 'Pendik Belediyesi' desenli aşure, caminin çevresinde vatandaşlara ikram edildi. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyona Başkan Ahmet Cin de katılarak vatandaşa aşure dağıttı.

Pendik'te Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Çarşı Camii'nin meydanında kurulan alanda, öğle namazının ardından çevredeki vatandaşlara aşure ikram edildi. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, 5 bin kişilik hazırlanan aşureler Türk bayrağı deseni ve Pendik Belediyesi logosu deseni ile gözlere de hitap etti. Aynı zamanda ilahilerin okunduğu etkinliğe Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katılarak vatandaşla bir araya geldi. Başkan Ahmet Cin, vatandaşlara kazanlardan aşure dağıttı. Kendilerine ikram edilen aşurelerden yiyip ilahiler dinleyen vatandaşlar, düzenlenen organizasyondan ötürü Pendik Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Etkinlik hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Öncelikle Muharrem ayımızın hayırlı olmasını diliyorum. Allah mübarek eylesin inşallah. Bugün Muharrem ayının onuncu günü. Bu aşure gününde biz de unutmamak adına bir etkinlik gerçekleştirdik. Aşuremizi hazırladık. Orada pişiriliyor. Burada dağıtıyoruz. Allah inşallah bütün milletimize, vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli, bol kazançlar nasip etsin. Kazasız belasız bir yıl diliyoruz. Allah hayır mübarek eylesin inşallah" dedi.

Pendik'te 5 bin kişiye aşure dağıtıldı
Pendik'te 5 bin kişiye aşure dağıtıldı
Pendik'te 5 bin kişiye aşure dağıtıldı
Pendik'te 5 bin kişiye aşure dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan

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