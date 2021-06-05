Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "İstanbul'daki en büyük Milet Bahçesi olan Pendik Millet Bahçemiz hayırlı olsun

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için yapımına başlanan millet bahçelerinden olan Pendik Millet Bahçesi Dünya Çevre Günü'nde açılışı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için yapımına başlanan millet bahçelerinden olan Pendik Millet Bahçesi Dünya Çevre Günü'nde açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek," İstanbul'daki en büyük Milet Bahçesi olan Pendik Millet Bahçemiz Pendiklilere, İstanbul'a hayırlı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda 81 ilde yapılan millet bahçelerinin açılışları hız kesmeden devam ediyor. Bugün de yapımı tamamlanan Pendik Millet Bahçesinin Dünya Çevre Günü'nde açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Birinci Etap çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız

ve TOKİ koordinasyonunda tamamlandı. Zat-ı Devletlerinin teşrifiyle Birleşmiş Milletlerin 1972'de kabul ettiği Dünya Çevre Günü'nde resmi açılışımızı yapıyoruz. İstanbul'daki en büyük Milet Bahçesi olan Pendik Millet Bahçemiz Pendiklilere, İstanbul'a hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin," Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza TOKİ'ye; İradeden projeye Fonksiyonlandırmadan fidan dikimine, bu muhteşem eserde emeği olan, bu muhteşem eseri Pendik'imize kazandıran herkese Şahsım ve Pendikliler adına teşekkür ediyorum. Bugün nüfus bakımından

İstanbul'un 4, Türkiye'nin 10. büyük ilçesi olan Pendik'te; sahilden köylere, Kartal'dan Tuzla sınırına kadar davamızın, Cumhurbaşkanımızın imzasını taşıyan onlarca eser var. Marina'dan Havaalanı'na; Metrodan Kentsel Dönüşüme Pendik'e yapılmış eserlerin sadece isimleri Hamdolsun, büyük bir kitap çapında" diye konuştu.

"Millet bahçesi çevreciliğin eşsiz şiiri olacak"

Başkan Ahmet Cin konuşmasında devamında "Pendik Belediyesi olarak sloganımız; Ne varsa Pendik'te var. Göğsümüzü gere gere kullandığımız bu slogan; hizmet ve eser siyasetinin bize armağanıdır. Gerçeğin bizzat kendisidir. Eser ve Hizmet Siyasetinin Pendik Kitabı'nda Şimdi de Pendik Millet Bahçesi bir çevre şuurunun eşsiz şiiri olarak yerini alıyor" şeklinde konuştu.

"Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin!"

Çevre ve şehircilik bilincine vurgu yapan Başkan Cin, "Peygamber efendimiz bir Hadis-i Şerifte şöyle buyuruyor: "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin!" Bu Hadis-i Şerifin ışığında Sadece bu dünyada değil, Ahirette de gölgesinde oturacağımız ağaçlar diktiğimize inanıyoruz. Her bir ağacı bu şuurla dikiyor, Çevremizi bu şuurla ihya etmeye gayret ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı