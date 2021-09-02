Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban ile güçlerini birleştirdiğini iddia etti
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Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban ile güçlerini birleştirdiğini iddia etti

Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban ile güçlerini birleştirdiğini iddia etti
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından Taliban gözünü, ele alamadığı tek bölge olan Pençşir'e çevirdi. Pençşir'deki direnişçiler ise bomba bir iddia ortaya atarak, terör örgütü El Kaide'nin kendilerine karşı başlatılan operasyonda Taliban'a katıldığını öne sürdü.

Başkent Kabil dahil ülkenin pek çok noktasında gücü ele geçiren Taliban'ın hakimiyet sağlayamadığı tek bölge Pençşir'deki direnişçilerden dünyayı endişe ettiren bir açıklama geldi. Direniş cephesi, terör örgütü El Kaide'nin kendilerine karşı başlatılan operasyonda Taliban'a katıldığını öne sürdü.

"TARİH TEKERRÜR EDİYOR"

Direniş cephesinin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "El Kaide, Afgan Direniş Cephesi'ne karşı savaşmak için Taliban'a katıldı. ABD geri çekildi, tarih tekerrür ediyor" sözlerine yer verildi.

"DÜZİNELERCE TALİBAN MİLİTANINI ÖLDÜRDÜK" İDDİASI

Bölgeyi Taliban'a karşı savunma sözü veren direnişçiler geçtiğimiz saatlerde Pençşir'e yönelen düzinelerce Taliban militanını öldürdüklerini iddia etmişti.

DİRENİŞİ 3 İSİM YÖNETİYOR

Pençşir'de toplanan direniş hareketin lider kadrosunda Özbek asıllı Raşid Dostum'un oğlu Yar Dostum ve Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih de yer alıyor.

KISA SÜREDE PENÇŞİR DIŞINDAKİ TÜM ŞEHİRLERDE KONTROLÜ ELE ALDI

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu. Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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Pençşir'deki direnişçiler, terör örgütü El Kaide'nin Taliban ile güçlerini birleştirdiğini iddia etti - Haberler
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