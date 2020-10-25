Evinin camını silerken düşen kadın hastanelik oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde evinin penceresinin camını silerken birinci kattan yere düşen kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Samsun'da evinin penceresinin camını silerken düşen kadın hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin penceresinin camını silerken birinci kattan yere düşen F.C. (34) adlı kadın yaralandı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı