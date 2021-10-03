Pencereden düşen oğul öldü, kalp krizi geçiren anne tedavide - Haberler
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Pencereden düşen oğul öldü, kalp krizi geçiren anne tedavide

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Pencereden düşen oğul öldü, kalp krizi geçiren anne tedavide

KAYSERİ'de oğlu İlyas Yavuz'un (42), 5'inci kattaki evlerinin penceresinden düştüğünü gören Hatice Yavuz (65) kalp krizi geçirdi.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de oğlu İlyas Yavuz'un (42), 5'inci kattaki evlerinin penceresinden düştüğünü gören Hatice Yavuz (65) kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan İlyas Yavuz hayatını kaybederken, Hatice Yavuz'un tedavisi sürüyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesindeki 8 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Annesi Hatice Yavuz'un evine gelen İlyas Yavuz, henüz belirlenmeyen nedenle mutfakta bulunan pencereden zemine düştü. Oğlunun beton zemine düştüğünü gören Hatice Yavuz kalp krizi geçirdi. Bina sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 5'inci kattan düşen İlyas Yavuz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan anne Yavuz'un ise, hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Pencereden düşen oğul öldü, kalp krizi geçiren anne tedavide

Pencereden düşen oğul öldü, kalp krizi geçiren anne tedavide

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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