Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı - Haberler
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Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı

Google Earth kamerasının ABD'deki bir evin penceresinde görüntülediği yaratık, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazıları görüntünün gerçek olduğunu savunurken, bazıları da 3 boyutlu bir ET olduğunu savunuyor.

Sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta paylaşılan bir görüntü, sosyal medyayı ikiye böldü. Google Earth kamerası tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir evde kaydedilen görüntüde, pencere kenarında gizemli bir yaratık olduğu görülüyor. Ancak bu yaratığı ne olduğu henüz belli değil. Görüntü, tartışmaları da beraberinde getirdi.

KİMİLERİ GERÇEK OLDUĞUNU SAVUNUYOR

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, görüntüdeki yaratığın gerçek olduğunu savunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise bunun tam aksi görüş bildiriyor. Onlara göre penceredeki yaratık 3 boyutlu bir ET.

Bir TikTok kullanıcısı ise görüntülerin çekildiği zaman kayıt başında olduğunu ve yaratığın gülümseyerek, hareket ettiğini iddia etti.

Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı

Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı - Haberler
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