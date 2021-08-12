Pençe-Şimşek operasyonunda bir askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Şimşek operasyonunda üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir askerimiz şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere verilen karşılıkta 3 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir.