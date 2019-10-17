Pence: "Amacımız önümüzdeki 120 saat içinde (YPG'nin) çekilmesini sağlamak"
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi. (2)
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılacağını söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Amacımız önümüzdeki 120 saat içinde (YPG'nin) çekilmesini sağlamak. Bu başlamış durumda"
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi"