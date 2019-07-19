Pençe-2 Harekatı'nda şehit olan askerin naaşı Konya'ya getirildi

Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi.

Şehit Ünal'ın naaşı, Konya Havalimanı'nda yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Çeltik Devlet Hastanesi morguna götürülen cenaze, yarın Çeltik ilçesi Kaşören Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA