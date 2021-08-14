Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi

Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştıktan sonra Bodrum'a tatile giden sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, paylaştığı cesur pozlarla yine gündeme oturdu. Ünlü sosyal medya fenomeni, yaptığı paylaşımın altına "Sadece şu an değil, vücudum kendimi bildim bileli çok iyiydi. Bu da vücudunuza ve kendinize nasıl davrandığınızla ilgili. Mutlu vücut, mutlu zihin." yorumunu yaptı.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin milyarder olmadığı yönündeki iddialarının konuşulduğu zamanlarda ayrılma kararı almış ancak bir süre sonra barışmıştı. Yeniden barışması ile soluğu Bodrum'da alan ve ailecek tatil yapan Şubaşı, cesur pozlarıyla tekrar gündeme geldi.

BİKİNİSİYLE POZLARINI PAYLAŞTI

Minik pembe bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi

"VÜCUDUM HER ZAMAN ÇOK İYİYDİ"

Şubaşı yaptığı paylaşımın altına İngilizce olarak şu notu düştü:

"Sadece şu an değil, vücudum kendimi bildim bileli çok iyiydi. Bu da vücudunuza ve kendinize nasıl davrandığınızla ilgili. Mutlu vücut, mutlu zihin."

Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi
Emre İliksiz
Haberler.com
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Mustafa Demir Erdoğan Yüksek Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.08.2021 21:40:06. #1.13#

title