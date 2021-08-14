Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştıktan sonra Bodrum'a tatile giden sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, paylaştığı cesur pozlarla yine gündeme oturdu. Ünlü sosyal medya fenomeni, yaptığı paylaşımın altına "Sadece şu an değil, vücudum kendimi bildim bileli çok iyiydi. Bu da vücudunuza ve kendinize nasıl davrandığınızla ilgili. Mutlu vücut, mutlu zihin." yorumunu yaptı.