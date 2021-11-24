Pelit Şirketler Grubu'nun kurdaki belirsizlik nedeniyle satışlarını durdurduğu iddiası - Haberler
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Pelit Şirketler Grubu'nun kurdaki belirsizlik nedeniyle satışlarını durdurduğu iddiası

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Pelit Şirketler Grubu'nun kurdaki belirsizlik nedeniyle satışlarını durdurduğu iddiası

Pelit şirketlerinin döviz kurundaki hareketliliğin ardından ham madde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığı iddia edilmişti. Pelit Şirketler Grubu, yaptığı yazılı açıklamada "Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir" dedi.

Döviz kurundaki hareketliliğin ardından Pelit şirketlerinin ham madde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi nedeniyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığı iddia edilmişti.

Pelit Şirketler Grubu'nun kurdaki belirsizlik nedeniyle satışlarını durdurduğu iddiası

Pelit Şirketler Grubu'nun kurdaki belirsizlik nedeniyle satışlarını durdurduğu iddiası

Pelit Şirketler Grubu'nun kurdaki belirsizlik nedeniyle satışlarını durdurduğu iddiası

ŞİRKETTEN YALANLAMA GELDİ

Şirketten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarının yanı sıra sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yer alan Pelit şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Pelit Şirketler Grubu'nun kurdaki belirsizlik nedeniyle satışlarını durdurduğu iddiası

SATIŞLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR

Açıklamada, "Sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yazışmalarda yer alan PELİT şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazı gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm üretim, satış ve sevkiyatımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir." denildi.

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"Pelit Şirketler Grubu'nun kurdaki belirsizlik nedeniyle satışlarını durdurduğu iddiası"
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"Pelit şirketlerinin döviz kurundaki hareketliliğin ardından ham madde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığı iddia edilmişti. Şirket, "Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir'' açıklamasında bulundu"

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