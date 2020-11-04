Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin nereli ve kaç yaşındadır?

Pelin Öztekin, kameralar karşısına ilk kez Hayat Bilgisi adlı dizi ile geçmiştir. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin nereli ve kaç yaşındadır?

Hayat Bilgisi dizisinde ilk televizyon dizisine başlayan Pelin Öztekin, 2006 yılında BKM Mutfak oyuncu kadrosuna katılmıştır. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin nereli ve kaç yaşındadır?

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Pelin Öztekin, 1987 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızıdır. İlk ve orta okulu İstanbul Fenerbahçe'de bulunan Nurettin Teksan okulunda tamamlamış, lise eğitimini ise Fenerbahçe Lisesin de tamamlamıştır. Orta okulu bitirdikten sonra bir sene Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi almış ayrıca bir dönemde Fransa da Ecole des Roches da dil eğitimi almıştır. Lisenin bitmesi ile 2005 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakteri ile izleyici karşısına ilk kez çıkmıştır. 2006 yılında BKM Mutfak Atölye oyuncuların katılarak eğitim sürecine devam etmiştir.

2007 yılında BKM'nin üstlendiği Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı oyunda Şebnem karakteriyle rol almıştır.

Pelin Öztekin, 2012 yılında Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında görev almıştır.

20 Mart 2014 tarihinde mide ameliyatı geçirerek 3,5 yıl da 86 kilo vermiştir. Güzel oyuncu Pelin Öztekin, 2 Şubat 2016 tarihinde Kıvanç Baran Arslan ile nişanlanmış ancak Temmuz ayında ayrılmışlardır.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Aşk Ağlatır (Nagehan) (TV Dizisi)

2018 – Yuvamdaki Düşman (Nil) (TV Dizisi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (Canan) (TV Dizisi)

2016 – Hayat S¸arkısı (Zeynep) (TV Dizisi)

2015 – Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temas¸ası'(Semanur)(TV Dizisi)

2013 – I·ki Kafadar Chinese Connection (Sibel) (Sinema Filmi)

2013 – Doksanlar (Nes¸e) (TV Dizisi)

2012 – Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (TV Dizisi)

2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)

2009 – Nes¸eli Hayat (Kasiyer) (Sinema Filmi)

2008 – 2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin) (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (Gökçe) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Demet) (TV Dizisi)