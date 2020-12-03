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Rol aldığı projelerle ve verdiği kilolarla magazin basınını uzun süre meşgul eden Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin instagram adresi nedir? Pelin Öztekin kimdir sevgilisi kimdir? Pelin Öztekin kimdir nerelidir?

Her rol aldığı projede oyunculuğu takdir edilen verdiği kilolar ile ise oldukça ses getiren Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin instagram adresi nedir? Pelin Öztekin kimdir sevgilisi kimir? Pelin Öztekin kimdir nerelidir?

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Öztekin, İzmit'te dünyaya gelmiştir. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yer alan Nurettin Teksan okulunda tamamladı. Liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde bitirdi. Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi aldı.

2005 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakterini canlandırdı. 2006 yılında BKM Mutfak'a katıldı. 2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda Şebnem karakterini canlandırdı.

2020'de Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında yer aldı.

PELİN ÖZTEKİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER?

Rol aldığı dizi ve filmler

2003 – Hayat Bilgisi (Demet) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (Gökçe) (TV Dizisi)

2009 – Neşeli Hayat (Kasiyer) (Sinema Filmi)

2008 – 2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin) (TV Dizisi)

2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)

2012 – Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (TV Dizisi)

2013 – Doksanlar (Neşe) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sibel) (Sinema Filmi)

2015 – Zeyrek ile Çeyrek Bir Ramazan Temaşası (Semanur) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Şarkısı (Zeynep) (TV Dizisi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (Canan) (TV Dizisi)

2018 – Yuvamdaki Düşman (Nil) (TV Dizisi)

2019 – Aşk Ağlatır (Nagehan) (TV Dizisi)

2020 – Çatı Katı Aşk (Süheyla Durmaz) (TV Dizisi)

PELİN ÖZTEKİN'İN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Pelin Öztekin2in instagram hesabına peliniioztekin adresinden ya da buradaki linkten ulaşmak mümkün.

PELİN ÖZTEKİN KİMİN KIZI?

Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızıdır. İlk ve orta okulu İstanbul Fenerbahçe'de bulunan Nurettin Teksan okulunda tamamlamış, lise eğitimini ise Fenerbahçe Lisesin de tamamlamıştır.