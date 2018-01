PELİN KIRCA "Sivas" Sergisi 24 Ocak – 03 Şubat 2018

KRANK Art Gallery, Pelin Kırca'nın "Sivas" adlı solo projesine ev sahipliği yapıyor. Sergide Norgunk tarafından sınırlı sayıda basılan ve sanatçı imzalı "Sivas" adlı kitabın lansmanı da gerçekleştirilecek.

KRANK Art Gallery "Sivas" sergisiyle izleyiciyi, Pelin Kırca'nın düşsel dünyasına davet ediyor. Grafikten illüstrasyona, desenden dijital tasarım, animasyon ve video sanatına dek geniş bir skalada interdisipliner üretimiyle tanınan Kırca, sergide filmin duygusal doku ve boyutundan esinli farklı ölçülerdeki suluboyalarını izleyiciyle paylaşıyor.

Filmde yaşadığı küçük köyde okulu ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten başka rutini olmayan 11 yaşındaki Aslan'ın hikayesi işleniyor. Aynı sınıfta okuduğu Ayşe'ye aşık olan Aslan, bir gün yaşadığı bölgede yaygın olan köpek dövüşlerinden birine denk gelir. Burada yaralı bir halde ölüme terk edilen "Sivas" isimli köpeği çevredekilerin itirazlarına rağmen sahiplenerek, başka bir canlı ile iletişim kurar. Hayatını etkileyen bu önemli karşılaşmadan itibaren bir çocuğun bu coğrafyada yaşamın zorlu yönleriyle nasıl başa çıkmaya çalıştığını izliyoruz.

Pelin Kırca da kağıt üzerine suluboya eserlerinde doğal bir atmosfer kurgusu içine yerleştirdiği öğeler ve figürlerle hikayenin aşk, arkadaşlık, dostluk, yalnızlık gibi derin ve evrensel yönlerine odaklanıyor. Belirli sahne kurgularını andıran bu eserler izleyiciye eski zaman anlatılarına eşlik eden yalın minyatür dilini anımsatıyor. Yüzeyin tamamı bir kadraj olarak kullanılarak gösterilenin, hikayenin geçtiği daha büyük bir bütünün parçasına ait olduğu izlenimi verirken, doğa ve bileşenlerinin katmanlı kurgusuyla da örtüşüyor. Ağaçlar, hayvanlar, meyveler, gökyüzü ve zemin fon olmanın ötesinde asıl öğeler gibi işlenen temalara sembolik katkılarıyla işlev kazanıyorlar.

Pelin Kırca

1982 Atlanta doğumlu Pelin Kırca, Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden 2004 yılında mezun olduktan sonra 2007 yılında Güzel Sanatlar yüksek lisansını tasarım alanında New York'taki School of Visual Arts'ta tamamladı. Türkiye'nin yanı sıra Amerika, İtalya, Fransa, İspanya, Japonya, İsviçre ve Portekiz'de karma sergilere katıldı. Colors gibi dergilerde desenleri yayınlanan, Memento Mori ve Reconstructing Mayakovsky adlı animasyon filmleriyle Vienna Independent Shorts, Chicago Underground, Akbank, Lucca, International Filmmor Women Festival on Wheels, Manifest, !F Istanbul gibi uluslararası festivallerde animasyonları gösterilen Kırca, kendi tabiri ile "profesyonel hayalperest". "Yalnızca düşüncede varolan ve sanat yapıtından başka bir neticesi olmayan bu oyun, aynı zamanda düşüncenin ve sanatın gerçek olmasını ve bunların dünyanın gerçekliğini sarsmasını sağlıyor".

İnterdisipliner çalışmalarıyla yerel ve uluslararası pek çok ödüle de layık görülen sanatçı yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.