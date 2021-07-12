Pelin Karahan kimdir? Pelin Karahan kaç yaşında, nereli? Pelin Karahan biyografisi!
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Pelin Karahan kimdir? Pelin Karahan kaç yaşında, nereli? Pelin Karahan biyografisi!

Pelin Karahan kimdir? Pelin Karahan kaç yaşında, nereli? Pelin Karahan biyografisi!
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İstanbul'a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans'a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi. Bu dizide Dağhan Külegeç ile olan uyumu göz doldurdu ve efsane iki aşık Aslı Efe'yi AsEf'i yaşattı. Peki, Pelin Karahan kimdir? Pelin Karahan kaç yaşında, nereli? Pelin Karahan mesleği nedir? Pelin Karahan hayatı ve biyografisi nedir?

Ankara'da doğup büyüyen Karahan, ayrıca anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. Anne tarafından Selanik göçmenidir. Pelin Karahan kimdir? Pelin Karahan kaç yaşında, nereli? Pelin Karahan mesleği nedir? Pelin Karahan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

PELİN KARAHAN KİMDİR?

Vildan Pelin Karahan Güntay (d. 6 Ekim 1984), Türk oyuncu ve sunucu.

Ankara'da doğup büyüyen Karahan, ayrıca anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. Anne tarafından Selanik göçmenidir. Karahan, İlkokulu Arı Koleji'nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi'ne devam etti ve başarıyla mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme'den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul'a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans'a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi. Bu dizide Dağhan Külegeç ile olan uyumu göz doldurdu ve efsane iki aşık Aslı Efe'yi AsEf'i yaşattı. Reklamların devamı da geldi. Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti, Komili Şampuan, İpana reklam filmlerinde de oynadı. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı.

TRT Okul'da "Bir Evde" adlı hayvan bakımı programını sundu.

Show TV'de "Pelin Karahan ile Nefis Tarifler" adlı yemek programını sundu.

ÖZEL HAYATI

Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi. Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı. 24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

PELİN KARAHAN DİZİLERİ

2007-2011 - Kavak Yelleri (Aslı Zeybek)

2012-2014 - Muhteşem Yüzyıl (Mihrimah Sultan)

2012 - Mavi Kelebekler (Konuk Oyuncu)

2015-2016 - Yeter (Aylin Harmanlı)

2018 - Yuvamdaki Düşman (Konuk Oyuncu)

2021-... - Bir Zamanlar Kıbrıs (İnci Dereli)

Pelin Karahan kimdir? Pelin Karahan kaç yaşında, nereli? Pelin Karahan biyografisi!
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Pelin Karahan kimdir? Pelin Karahan kaç yaşında, nereli? Pelin Karahan biyografisi! - Haberler
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