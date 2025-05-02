Pelin Akil ve Anıl Altan boşanma kararı ile hayranlarını şaşırttı. 2016 yılında evlenen ve 2019'da ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına alan ünlü çiftin evliliklerinde yaşadıkları sorunlar uzun süredir konuşuluyordu. Pelin Akil ve Anıl Altan boşanma iddialarına karşı sessizliğini korurken, sürecin ertelenme sebebi dikkat çekti. Peki, Pelin Akil ve Anıl Altan boşanacak mı? İşte detaylar...

PELİN AKİL VE ANIL ALTAN BOŞANACAK MI?

Pelin Akil ve Anıl Altan boşanma kararı ile hayranlarını şaşırttı. 2016 yılında evlenen ve 2019'da ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına alan ünlü çiftin evliliklerinde yaşadıkları sorunlar uzun süredir konuşuluyordu. Pelin Akil ve Anıl Altan boşanma iddialarına karşı sessizliğini korurken, sürecin ertelenme sebebi dikkat çekti.

PELİN AKİL VE ANIL ALTAN NEDEN BOŞANIYOR?

Pelin Akil ve Anıl Altan boşanma sürecini yaz sonuna erteleme kararı aldı. İlk bakışta evliliklerine ikinci bir şans verdikleri düşünülse de, gerçekte sürecin durmasının nedeni farklı çıktı. İddialara göre, Pelin Akil ve Anıl Altan boşanma kararı almalarına rağmen, devam eden bir reklam kampanyası nedeniyle resmi adım atmadı.