Türkiye'nin de satın aldığı CoronaVac aşısı Çin'de insanlara uygulanmaya başlandı! Yan etki görülmedi

Çin'in başkenti Pekin'de cuma gününden bu yana riskli gruplarda bulunan 73 bin 537 kişi, koronavirüse karşı aşılandı. Aşılamada Türkiye'nin de satın aldığı Sinovac firmasına ait Coronavac ve Sinopharm'ın geliştirdiği koronavirüs aşıları kullandı. Aşılananlar arasında ciddi yan etkilerin görülmediği belirtildi.

Koronavirüs salgının çıkış noktası olan Çin'de virüse karşı aşılamalar başladı. Başkent Pekin'de cuma gününden bu yana 220 aşılama merkezinde riskli gruplarda yer alan 73 bin 537 kişi aşılandı. Aşılar, dokuz farklı sektörden 18 ila 59 yaşları arasındaki çalışanlara uygulandı. Aşılananlar arasında ithal soğuk zincir malların ön saf gümrük müfettişleri ile yurtdışı ve yurtiçi nakliye sektöründe çalışan personeller bulunuyor. Aşılamada ise Sinovac ve Sinopharm'ın geliştirdiği koronavirüs aşıları kullanıldı.

AŞILANANLAR ARASINDA CİDDİ YAN ETKİLER GÖRÜLMEDİ

Belediye Sağlık Komisyonu Sözcüsü Gao Xiaojun yaptığı açıklamada, aşılananlar arasında ciddi yan etkilerin görülmediğini belirtti. Xiaojun, aşılanan kişilerin Pekin'in sağlık kodu uygulamasında güncellenen bilgilere sahip olacağını belirterek, acil olarak yurtdışına seyahat etmeyi planlayanların toplum hizmet merkezinde koronavirüs aşısı için başvurabileceklerini açıkladı.

SINOPHARM'IN AŞISINA YAYGIN KULLANIM ONAYI VERİLMİŞTİ

Öte yandan Çin Ulusal Medikal Ürün İdaresi, geçtiğimiz perşembe günü Sinopharm'a bağlı China National Biotec Group (CNBG) tarafından geliştirilen aşıya yaygın kullanım onayı vermişti. Klinik deneylerde aşının yüzde 79,34 etkili olduğu belirtilmişti.

5 AŞI ÜÇÜNCÜ AŞAMA DENEYLERE GEÇEBİLDİ

Çin'de şu ana dek 14 aşı adayı için insanlı deneyler yürütülmesi onaylanırken, bunlardan 5'inin üçüncü aşama klinik deneylere geçtiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı