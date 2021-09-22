Pegasus iletişim nedir? Hava yolları şirketi Pegasus'un iletişim bilgileri son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Vatandaşlar Pegasus ile ilgili internette en çok "Pegasus iletişim nedir? Pegasus Hava Yolları iletişim nedir? Pegasus Müşteri Hizmetleri numarası? Pegasus iletişim bilgileri!" sorularını aratmakta. İşte Pegasus'un iletişim bilgileri. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

PEGASUS İLETİŞİM NEDİR?

Pegasus Çağrı Merkezi, 24 saat açık bir çağrı merkezidir. Birçok sorunun cevabını Pegasus çağrı merkezinden "0888 228 1212" numaralı telefondan bulabilirsiniz. Bilet satışları, rezervasyon işlemleri, iptaller, yorumlar, öneriler, şikayetler ve sorular bu numaradan müşteri temsilcilerine gönderilebilir.

Ayrıca Pegasus Whastsapp numarası ilesorularınızın cevaplarını alabilirsiniz. 0 850 399 1701 numaralı Pegasus WhatsApp Destek Hattına günün her saati yazabilir ve sorularınızın cevaplarını alabilirsiniz.

Pegasus Hava Yolları şirketinin Müşteri Hizmetlerinin telefon numarası"0888 228 1212" şeklindedir.

PEGASUS SORULARINIZ İÇİN TIKLAYIN!

PEGASUS MOBİL UYGULAMASI NEDİR?

Pegasus mobil uygulama ana ekranında uçak bileti rezervasyonundan başlayıp seyahatini tamamlayana kadar ihtiyacın olan her şeye tek dokunuşta ulaşabilirsin.

Uçuş Arama

Check-in

Mobil biniş kartı

Koltuk satın alma

Ek bagaj

BolBol üye girişi

Kampanyalar

Sadece Mobile ve Sana Özel Kampanyalar

Hem yurt içi hem yurt dışı için sadece mobil uygulamaya özel kampanyalar bu ekranda seni bekliyor olacak.

Ayrıca "Kampanyalar" altında sana özel olarak tanımlanan indirim ve fırsatları da bulabilirsin. O yüzden bildirimlerini açmayı unutma!

Uçuş Asistanı

Seyahatlerim menüsü altındaki Uçuş Asistanı ile uçuşunla ilgili tüm detaylara tek ekrandan ulaşabilirsin.

Uçuş Asistanı ile "Bilet işlemleri, uçuşa koltuk, yemek, bagaj vs. ekleme, check-in yapma, boarding pass görüntüleme, uçuşunla ilgili anonsları takip edebilme" gibi özellikleri deneyimleyebilirsin.

2 Kat BolPuan

2 kat daha fazla BolPuan kazanmak için mobil uygulama üzerinden uçak biletini alman yeterli. Unutma Pegasus'un mobil uygulamalarından aldığın biletler her zaman daha çok kazandırıyor.

Ücretsiz Tam İade

Uçuşuna 3 günden daha fazla varsa aldığın bileti mobil uygulamadaki "Seyahatlerim" menüsünden ücretsiz hiçbir kesinti olmadan iptal edebilirsin.

PEGASUS MOBİL UYGULAMASI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

PEGASUS GENEL MÜDÜRLÜK İLETİŞİM NUMARASI NEDİR?

Pegasus Genel Müdürlüğün telefon numarası ise "0 216 560 70 00" şeklindedir.

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