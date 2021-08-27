Pedagoji Bilimi nedir? Pedagojik formasyon nedir, nasıl alınır?

Pedagoji biliminin ismi kaynaklarda 'çocuk bilimi' olarak da geçmektedir. Bu bilimin adı, 'çocuk yetiştirme bilimi' diye de geçmektedir. Çocuklarda davranış bozuklukları ve bu bozuklukların altında yatan sebepleri araştıran bilim dalıdır. Pedagoji bilimi, kendi dalı altında farklı alanlara ayrılmaktadır. Bunlardan ilki Eğitim pedagojisidir. Son zamanlarda sık sık araştırılan pedagojik formasyon nedir, nasıl alınır? merak edilmektedir. Peki, Pedagoji Bilimi nedir? Pedagojik formasyon nedir?

Pedagoji biliminin ismi kaynaklarda 'çocuk bilimi' olarak da geçmektedir. Bu bilimin adı, 'çocuk yetiştirme bilimi' diye de geçmektedir. Çocuklarda davranış bozuklukları ve bu bozuklukların altında yatan sebepleri araştıran bilim dalıdır. Pedagoji bilimi, kendi dalı altında farklı alanlara ayrılmaktadır. Bunlardan ilki Eğitim pedagojisidir. Son zamanlarda sık sık araştırılan pedagojik formasyon nedir, nasıl alınır? merak edilmektedir. Peki, Pedagoji Bilimi nedir? Pedagojik formasyon nedir, nasıl alınır? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

PEDAGOJİ NEDİR?

Pedagoji bilimi, kendi dalı altında farklı alanlara ayrılmaktadır. Bunlardan ilki Eğitim pedagojisi: eğitimde doğru strateji ve yöntemlerin uygulanması ile ilgilenen bir bilim alanıdır. Pedagojinin ana branşı, pek çok ülkede budur. İkincisi ise Orthopedagoji ise problemli çocuklar ve onların davranışları genel araştırma konusunu oluşturur. Üçüncü olan Transkültürel pedagoji ise kültürel etkenlerin çocuk davranışları üzerindeki etkileri ile ilgilenir. Antropedagoji ise son olarak pedagojik açıdan önemli, tarihteki örnek karakterlerin durumlarını inceleyerek günümüzdeki veriler ile karşılaştırma yapılmaktadır.

Pedagoji biliminin ismi kaynaklarda 'çocuk bilimi' olarak da geçmektedir. Bu bilimin adı, 'çocuk yetiştirme bilimi' diye de geçmektedir. Çocuklarda davranış bozuklukları ve bu bozuklukların altında yatan sebepleri araştıran bilim dalıdır. Çocuklarda ve ergenlerde duygusal ve davranışsal tüm sorunların nedenini inceleyen ve çözüme odaklanan bilim dalıdır. Çözüm olarak geliştirilen bazı yöntemler şöyledir: Oyun Terapisi, Gelişimsel Takip, Psikolojik Testler, Bilişsel Davranışçı Terapi gibi yöntemler örnek verilebilir. Pedagoji, çocuklarda 'eğitim bilim ve teorisi' anlamına gelmektedir.

PEDAGOJİK FORMASYON NASIL ALINIR?

Pedagojik Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmamış kişilerin eğitim kurumlarında branşlarıyla ilgili öğretmenlik yapabilmeleri için alınması gereken bir eğitim programıdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları lisans bölümü sonrasında Pedagojik Formasyon eğitimi alarak eğitim kurumlarında çalışabilirler.

Bu programda öğrencilere: Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

PEDAGOJİDE UZMANLIK SAHALARI

Pedagoji bilimi kendi altında farklı alanlara ayrılmaktadır, bunlardan bazıları;

Eğitim pedagojisi = Eğitimde doğru stratejilerin uygulanması ile ilgilenir. (Pek çok ülkede pedagojinin ana branşıdır.)

Orthopedagoji = Problemli çocuklar ve onların davranışları ile ilgilenir.

Transkültürelpedagoji = Kültürel etkenlerin çocuk davranışları üzerinde yansımaları ile ilgilenir.

Antropedagoji = (Güneş -2005) Pedagojik açıdan dikkate değer, tarihteki örnek şahsiyetlerin durumlarını inceler ve günümüz ile karşılaştırmalı veri alışverişi yapar.

Bunun yanı sıra pedagoji, medya pedagojisi, engelli çocuklar pedagojisi gibi alt başlıklara da ayırılmaktadır.

PEDAGOGLARIN HİZMET ALANLARI

Pedagogların hizmet sahaları genelde şu başlıklar altında toparlanabilir,

Eğitim

Okullarda eğitim süreçlerini çocukların maksimum öğrenmesine göre programlamak

Eğitim sürecinde yapılan yanlışlıkları gidermek

Öğretmenlik ve rehberlik hizmetleri

Okul başarısızlığı ve uyumsuzluğu olan çocuklara yardımcı olmak

Okullarda disiplin kurulu danışmanlığı

Öğrenme ve dikkat eksikliği

Zeka geriliği ve/veya üstün zeka sonucu uyum problemleri

Düşük ve yüksek IQ üzeri çalışmalar

Zeka engelli çocuklar rehabilitasyonu

Aile danışmanlığı

Anne-çocuk ilişkileri

Çocuk terbiyesine yönelik destek programları

Bunların yanı sıra pedagoglar, çocuk mahkemelerinde bilirkişi, çocuk ıslahevlerinde gözlemci ve uzman kişi, her dereceli kreş ve çocuk yuvalarının açılmasında bilirkişi, sağlık kurumları, hastane ve çocuk kliniklerinde uzman olarak da görev yapmaktadırlar.