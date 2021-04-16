Peaky Blinders dizisi konusu nedir? Peaky Blinders oyuncuları kimler?

Film ve dizi içeriği portalı olarak bilinen Netflix'te yayınlanan Peaky Blinders son zamanlarda birçok vatandaşımız tarafından merak ediliyor. Peaky Blinders dizisinde Polly Teyze karakterine hayat veren Helen McCrory kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Peki, Peaky Blinders dizisi konusu nedir? Peaky Blinders oyuncuları kimler? Peaky Blinders hangi dönemi anlatıyor?

Film ve dizi içeriği portalı olarak bilinen Netflix'te yayınlanan Peaky Blinders son zamanlarda birçok vatandaşımız tarafından merak ediliyor. Peaky Blinders dizisinde Polly Teyze karakterine hayat veren Helen McCrory kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Peki, Peaky Blinders dizisi konusu nedir? Peaky Blinders oyuncuları kimler? Peaky Blinders hangi dönemi anlatıyor? İşte detaylar haberimizde…

PEAKY BLINDERS DİZİSİ

Peaky Blinders, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Birmingham, İngiltere'de faaliyet gösteren "Peaky Blinders" adlı çeteyi anlatan suç-drama konulu televizyon dizisidir. Senaryosunu Steven Knight, yapımcılığını ise Caryn Mandabach ve Tiger Aspect Yapımcılık üstlenmiştir. Dizi genel olarak, Cillian Murphy tarafından canlandırılan, Tommy Shelby rolündeki çete lideri ve yeni görevlendirilen bir dedektif arasındaki olayları konu alır.

Altı bölümlük ilk seri, 13 Eylül 2013 tarihinde BBC Two kanalında yayınlandı. İkinci seri prömiyeri 2 Ekim 2014'te ve üçüncü serininki ise 5 Mayıs 2016 tarihlerinde yapıldı (Amerika Birleşik Devletleri için 31 Mayıs'ta sunulmuştur).

26 Mayıs 2016 tarihinde, BBC dizinin dördüncü ve beşinci serilerinin de yapılacağını açıklamıştır.

PEAKY BLINDERS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır. Chester, şehri bu yasa dışı örgütlerden temizlemek için yemin eder ve bunun üzerine daha önce görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmalara başlar. Winston Churchill ilk seride Andy Nyman, ikinci seride Richard McCabe tarafından canlandırılmıştır.

İkinci seri, ilk seriden iki yıl sonrasını konu alır. Shelby ailesi, "Kuzey ve Güney Londra" bölgesinde kendi suç örgütünü genişletmiş olarak görür. İkinci seri, 1921 yılında başlar ve Haziran 1922'deki Epsom Derby'si ile son bulur.

Üçüncü seri ise yine iki yıl sonrasını konu alır ve 1924 yılında başlar. Tommy ve ailesi daha tehlikeli bir dünyayı giriş yapar ve örgütü daha da genişletir fakat bu sefer genişleme uluslararasıdır. İnternet tabanlı film ve televizyon haberleri şirketi Screen Rant 'a göre " Sezon toplumsal sınıflar ve imparatorluk kavramları etrafında dönmektedir. Bu durumları öngörülebilir olmasına rağmen şaşırtarak sıralar."

Dizi anlaşılacağı üzere zamanla büyüyen imparatorlukların, bozulmasını, karmaşık bir hale gelmesini ve bu şekilde sürdüremeyerek çöküşlerini anlatır. Sezon Tommy'ye, kirli sularda yüzerken nasıl genişleyeceği ve diğer köpekbalıklarına– özellikle hükûmet üzerinde büyük etkisi olanlar - nasıl dikkat edeceğini öğretmiştir. Peaky Blinders esas olarak, kendi konforlu bölgesi dışında hızlı hareket eden ve riskli bir şekilde çok fazla genişleyen balığın hikâyesini anlatır. Bazı zamanlar vardır, riski önceden ödenmiştir." `Father John Hughes rolünde Paddy Considine, Ruben Oliver rolünde Alexander Siddig, Grand Duchess Tatiana Petrovna rolünde Gaite Jansen ve Linda Shelby rolünde Kate Phillips - Arthur'un karısı - üçüncü sezonda eklenen oyunculardan bazılarıdır.

Dizinin yayınlanan dördüncü sezonunda Oscar ödüllü ünlü oyuncu Adrien Brody, Luca Changretta rolünü canlandırırken 2019 yılında yayınlanan beşinci sezonunda ise Sam Claflin İngiliz politikacı Oswald Mosley'e hayat vermiştir.

PEAKY BLINDERS OYUNCULARI

Cillian Murphy

Sam Neill

Helen McCrory

Paul Anderson

Annabelle Wallis

Iddo Goldberg

Sophie Rundle

Joe Cole

Ned Dennehy

Charlie Creed-Miles

Tom Hardy

Finn Cole

Tommy Flanagan

Anya Taylor-Joy