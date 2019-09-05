05.09.2019 03:04

Peak, Japonya'da birinciliğe "koniçiva*" dedi

İstanbul merkezli teknoloji şirketi Peak'in geliştirdiği Toon Blast, dünyanın en büyük üçüncü mobil uygulama pazarı Japonya'nın en çok indirilen oyunu oldu.



Mobil uygulama pazarının dünyadaki en büyük oyuncuları arasında bulunan Peak, büyüklüğü 100 milyar doları aşan pazardaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şirketin imzasını taşıyan mobil oyunlardan Toon Blast, Amerika ve Avrupa'dan sonra şimdi de Japonya'da en çok indirilen oyunlar sıralamasında birinciliğe yükseldi.



Japonya'nın Çin ve ABD'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü mobil uygulama pazarı konumunda bulunduğunu söyleyen Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, Peak'in mobil uygulamalardan en çok gelir elde eden şirketler sıralamasında dünyada 26'ncı sırada yer aldığını anımsattı.



*Japonca "merhaba"

Kaynak: Teknotalk.com